LEZBO AKCIJA O KOJOJ PRIČA CEO SVET: Omiljena TINEJDŽ ZVEZDA napravila HAOS!

Druga epizoda druge sezone hit serije "Only Murders In The Building" privukla je pažnju javnosti.

Selena Gomez i Kara Delevinj privukle su veliku medijsku pažnju u drugoj sezoni hit serije "Only Murders In The Building" strastvenim poljupcem, prenosi Dejli Mejl.

foto: Profimedia

U drugoj epizodi druge sezone, Selenin lik, Mejbel Mora, ljubi Alis Banks, koju glumi supermodel Kara, a cela situacija zahuktala se nakon što se Mejbl vratila u umetnički studio kada ju je Alis podstakla da razbije umetničko delo kako bi joj pomogla da oslobodi svoje emocije.

foto: Profimedia

Ranije ove nedelje, Kara je govorila o tome kako joj je drago što joj je ukazana prilika da "predstavlja kvir zajednicu" u hit letnjoj seriji. Poljubac je bio dug i strastven, činilo se uverljivim i kao da su obe glumice zaista uživale.

foto: Hulu / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ova 29-godišnja manekenka, nedavno se identifikovala kao panseksualka i za nju se trenutno veruje da izlazi s pevačicom Minke. Sokoro je priznala da su se ona i bivša zvezda Dizni Kanala, Selenom Gomez, dobro provele na snimanju i "sarađivale s lakoćom".

- Iskreno, to je bio najbolji projekat koji sam ikad radila. Jednostavno nisam želela da se završi. Jako mi se svidelo što mogu da predstavljam kvir zajednicu - istakla je Kara.

foto: Printskrin/Instagram

- Naš odnos je prijatan - dodala je Kara, koja je već bila veliki obožavatelj serije pre nego što je dobila ulogu u njoj. Tvrdi da ju je impresionirao način pisanja serije.

U međuvremenu, 29-godišnja pop zvezda Selena, u jednom intervjuu je rekla kako se slaže s koleginicom sa seta i ističe da je uživala u radu s Karom jer su prijateljice već nekoliko godina.

- Poznajem je toliko godina... Iskreno, to je kao da radite s prijateljem iz detinjstva. Ona je urnebesna, a ja sam uživala!

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

01:49 GEJ AKTIVISTA ŠOKIRAO U USIJANJU: LGBT osobe u Srbiji već imaju decu, ja znam za primer još od 2003. godine