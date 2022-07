ŽENE SE UTRKUJU SA SILIKONIMA I BOTOKSOM, A ONA SAMO ZALIŽE KOSU I NAPRAVI HAOS: Fotka Slobode Mićalović je primer PRAVE LEPOTE

Sloboda Mićalović još jednom je pokazala zašto je jedna od najlepših glumica u Srbiji, koja svojim prirodnim izgledom pleni.

Glumica je na Instagramu objavila selfi iz lifta, gde je ispozirala u laganoj beloj kratkoj haljini s kosom vezanom u rep. Na sebi nema ni šminku, a tu je i prepoznatljiv blagi osmeh.

Ova naizgled obična fotografija bila je dovoljna da se ispod njene objave niže gomila komentara na račun glumičinog izgleda.

"Žene se ubiše da izgledaju zavodljivo, te silikoni, te botoksi... Ona zaliže kosu i obuče haljinicu... Kraj... ", jedan je od komentara, a onda su nastavili da se nižu komentari oduševljenih pratilaca: "Joj, zaboravila sam kako izgledaju prirodne obrve. Prelepo", "Nijedna joj ne može prići", neki su od njih.

Sloboda Mićalović inače temeljno brine o svom izgledu, te i ne čudi što se čini kao da ne stari.

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i lepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda”, rekla je Sloboda u jednom intervjuu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:29 EMOTIVNO DO SRŽI! Sloboda i Dragana Mićalović plakale usred restorana, razlog tera SUZE na oči, slama i najtvrđa srca! VIDEO