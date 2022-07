NAPUSTILA NAS OGROMNA ZVEZDA SVETSKOG GLUMIŠTA! Glumac Džo Turkel preminuo pre 5 dana, porodica KRILA od sveta: Otišao je mirno!

Džo Turkel jedan od najpopularnijih svetskih glumaca preminuo je prošlog ponedeljka mirno u svojoj 94. godini. Najpoznatiji je po ulogama barmena u ostvarenju "The Shining" i tvorca replikanata u "Blade Runner". Glumčevu smrt sada je tek objavila njegova porodica, otkrivši da je umro mirno u Providence St. John’s Health Center u Santa Monici. U ovom teškom trenutku njegovi sinovi Krejg i Rovert bili su pored njega.

foto: Printscreen/Youtube

Rođen 15. jula 1927. u Brooklynu, Turkel je bio u američkoj vojsci tokom Drugog svetskog rata pre nego što se preselio u Kaliforniju kako bi posle povratka nastavio glumačku karijeru. Njegova prva filmska uloga bila je u "City Across the River" iz 1948., ali možda je jedan od glavnih katalizatora njegove karijere bilo pojavljivanje u B-filmu "Man Crazy" iz 1953. godine.

Steli Kjubrik uočio je Turkela u tom filmu, kako je glumac rekao za podcast Kubrick Universe i rekao da je “film bio grozan, ali ti si mi se svidio, pa sam rekao da ću morati da te angažujem nekad”, a dokaz o tome koliko ga je Kjubrik voleo leži u činjenici da je Turkel igrao u čak tri njegova filma.

Zahvaljujući "The Shiningu", Turkel je dobio ulogu u naučno-fantastičnom klasiku Ridlija Skota iz 1982. "Blade Runner" kao Dr. Eldon Tajrel, korporativni gospodar kompanije koja stvara replikante. Neke od njegovih drugih zapaženih filmskih uloga uključuju pojavljivanje u filmovima Berta I. Gordona "The Boy and the Pirates" i “Tormented” iz 1960., lik Bronsona u "The Sand Pebbles" iz 1966. uz Stiva Mekvina, gangstera Džejka"Greasy Thumb” Gusika u “The St. Valentine’s Day Massacre" i u hororu iz 1990. "The Dark Side of the Moon".

Na malom ekranu Turkel se pojavio u TV serijama kao što su "The Life and Legend of Wyatt Earp", "The Lone Ranger", "S.W.A.T", "The Andy Griffith Show", "The Untouchables", "Dragnet" i "Miami Vice".

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume