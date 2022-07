MAJKA JU JE GODINAMA ZLOSTAVLJALA, SILOVALI JE VIŠE PUTA: Glumica doživela INCEST u detinjstvu, i dalje se nije oporavila od PAKLA

Poznata holivudska glumica Ešli Džad već nekoliko godina živi daleko od javnosti, ali to je ne sprečava da se i dalje pojavljuje u svetskim medijima. Džad se proslavila holivudskim hitovima kao što su "Kolekcionar" i "Dvostruka opasnost", a ipak, iza lepog lica, uspešne karijere i političkog angažmana krije se jedna sasvim druga osoba koja je u životu prošla pravi pakao.

Ešli Džad je 2011. godine objavila knjigu o svom životu naziva "All That Is Bitter and Sweet", a u njoj je otkrila kako je više puta bila žrtva seksualnog nasilja. Zlostavljao ju je stariji čovek dok je bila dete, silovana je kao tinejdžerka, a bila je i žrtva seksualnog nasilja rođaka čijeg se imena prisetila tek nakon psihoterapije.

Glumičini roditelji razveli su se kada je imala samo četiri godine, a već u u sedmoj godini postala je depresivna. Ubrzo je po prvi put postala žrtva zlostavljanja, a kada je za isto ispričala svojim bližnjima, nito joj nije verovao.

Od malena je bila izložena seksualnim eskapadama svoje majke Naomi, kao i njenim fizičkim obračunima s brojnim partnerima. Naomi je imala i pištolj, pa se Ešli s oružjem igrala od malih nogu, a čak se i okušala u ruskom ruletu. Do svoje osamnaeste godine promenila je čak trinaest škola, pa se i zbog toga osećala nepoželjno i nevoljeno.

U srednjoj školi je pobedila na manekenskom takmičenju kada je osvojila dvomesečni ugovor za rad u Japanu. Ponadala se da će je ta prilika izvući iz bede i omogućiti novi početak. Međutim, za vreme putovanja bila je izložena nemoralnim ponudama menadžera zaduženog za organizaciju, a jedan maneken je pokušao da je natera na oralni seks.

Ešli je uprkos svim nedaćama odlučila da krene dalje, a jedan od njenih prioriteta bilo je obrazovanje. Diplomirala je na Univerzitetu u Kentakiju, nakon čega se preselila u Holivud gde je ostvarila zavidnu karijeru.

Ožiljke je godinama skrivala od javnosti, a tek je na nagovor tadašnjeg supruga Darija Frančitija odlučila da otkrije svoju strašnu prošlost i da se na taj način reši bola koji ju je izjedao od ranog detinjstva.

U knjizi je napisala i kako ju je sestra Vinona motivisala da se prijavi na rehabilitaciju zbog prejedanja. Tamo se suočila sa svim bolnim sećanjima iz života.

"Preživela sam seksualno zlostavljanje, silovanje i incest. Blagoslovlena sam jer su mi 2006. osobe koje su proživele isto pomogle u oporavku… Leto 1984. je bilo bolno. Jedna odrasla osoba me je dva puta silovala, dok me druga odrasla osoba neprestano zlostavljala, a jedan je muškarac pritom sve posmatrao (sada znam da je to bilo zato jer mu je bio potreban svedok, neko ko će potkopati moj iskaz u slučaju da odlučim sve da prijavim)…- napisala je svojevremeno na društvenim mrežama.

Ešli tvrdi da i dalje pati od depresije i objašnjava da je odlučila da potraži pomoć u rehabilitacionom centru u Teksasu. Terapije su joj pomogle da dođe do potisnutih sećanja na incest u detinjstvu, iako nije napisala koji ju je član porodice zlostavljao.

