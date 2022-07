DAJANA SE NABACIVALA ČARLSU DOK JE BIO U VEZI S NJENOM SESTROM?! Šokantne tvrdnje o voljenoj princezi drmaju svet!

O princezi Dajani se puno pisalo i za života i nakon njene smrti. Njen život, isto kao i smrt, i danas su misterija, te o njoj ne prestaju da se razvijaju razne teorije u svetskim medijima.

Princeza od Velsa rođena je 1. jula 1961. i ovih dana bi proslavila svoj 61. rođendan. Bila je članica britanske kraljevske porodice i prva supruga Čarlsa, princa od Velsa, britanskog prestolonaslednika i majka prinčeva Vilijama i princa Harija. Dajanin aktivizam i glamur učinili su je međunarodnom ikonom. Neobična priča o njenom ulasku u kraljevsku porodicu i dramatičnom izlasku kroz vrlo javni razvod od princa Čarlsa zaokupilo je pažnju ljudi širom sveta. Dajana je izgubila život u automobilskoj nesreći u Parizu 1997. godine, i tada je pokrenula talas javne žalosti u Britaniji kakav nije viđen nikada u istoriji.

foto: Profimedia

Dajana je upoznala princa Čarlsa kada je imala 16 godina, tada je on navodno bio s njenom starijom sestrom, Ledi Sarom Makorkodejl. Ona je navodno opisala scenu u svojoj porodičnoj kući na imanju Altorp u Nortamptonširu na magnetofonskim snimcima za biografa Endrua Mortona.

- Moja sestra je bila po njemu poput osipa i pomislila sam: Bože, on to sigurno mrzi - rekla je Ledi Sara o Dajani.

Ali, princeza je tada priznala da je bila duboko zaljubljena u Berija Manekija dok je on bio policijski službenik zadužen za njenu sigurnost. Međutim, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 14. maja 1987, sedam meseci nakon što je sklonjen s dužnosti zaštite autorskih prava kada je razotkrivena njihova bliska veza. Princeza Dajana je verovala da je ubijen iz osvete i podelila je svoju teoriju sa svojim trenerom za javni govor, Piterom Setelenom tokom video zapisa razgovora koji su kasnije emitovani na televiziji.

foto: Profimedia

- On je bio najveća ljubav koju sam ikad imala, a to je bio pravi ubica - rekla je tada Dajana...

Dajana je već imala titulu pre nego što se udala za Čarlsa. Princeza je rođena u britanskoj aristokratskoj porodici Spenser, a pre udaje nosila je titulu Ledi Dajana Spenser. Njihovo porodično imanje nalazi se u Altorpu, u Nortamptonširu, gde je Dajanino telo sahranjeno na ostrvu okruženom jezerom.

Dajana je, kada se udavala za princa Čarlsa, na svojoj venčanici imala šlep od 7,6 metara. Venčanje je održao u julu 1981. u katedrali Svetog Pavla. Princezina haljina, koju su dizajnirali Dejvid i Elizabet Emanuel, bila je izložena u njenoj bivšoj kući u palati Kensington.

foto: Profimedia

Dajana se udala u Spenser tijari, koju je predala njena rodbina. Spenser tijaru izradio je draguljar Džarard 1930-ih, mnogo pre nego što je Ledi Dajana Spenser postala princeza 1981, izvestio je Town and Country. Napravljena je od brojnih komada nakita koji je dobila porodica, uključujući i poklon koji je dobila Ledi Sintija Hamilton u vreme svog venčanja s Dajaninim dedom.

Dajana i Čarls su se brzo verili nakon što su objavili da su par. U snimcima s podučavanjem govora uključenim u dokumentarni film "Diana: In Her Own Words", princeza je rekla:

- Sreli smo se 13 puta i venčali smo se. Odgojena sam u smislu da kad se veriš s nekim, da ga voliš.

foto: Profimedia

Dajana je slavno prošetala poljem nagaznih mina u Angoli 1997, samo nekoliko meseci pre svoje smrti. Noseći prsluk i štitnik za lice, fotografisana je kako se izlaže opasnosti kako bi promovisala dobrotvornu organizaciju The HALO Trust.

Dajana je pomogla u promeni stavova javnosti prema HIV-u i sidi. Učinila je to 1987. tako što je za ruku, bez rukavica, primila HIV pozitivnog muškarca u londonskoj bolnici Middlesex, u trenutku kada su se mnogi bojali da virus može da se prenese kroz kontakt s kožom.

Dajana je upoznala kraljicu pre nego što je upoznala Čarlsa. Dajanino aristokratsko nasleđe značilo je da je bila u kontaktu s kraljevskom osobom čak i pre nego što je upoznala princa Čarlsa. O susretu s kraljicom Elizabetom II, rekla je biografu Endruu Mortonu:

foto: Profimedia

- Znam je otkad sam bila mala, tako da to nije bila velika stvar.

Dajana je želela da princ Vilijam bude kralj pre Čarlsa. Sredinom 1990-ih, Dajana je rekla Ser Maksu Hastingsu, tadašnjem uredniku Daily Telegrapha, kako ne veruje da bi princ Čarls trebao da bude kralj i da želi da princ Vilijam zauzme njegovo mesto u naslednoj liniji. Kasnije je princeza Dajana rekla svom komunikacijskom treneru Piteru Setelenu da se suočila s Čarlsom zbog njegove afere s Kamilom, a princ od Velsa je odbio da se povuče. Setelen je prodao snimke njihovih zajedničkih seansi NBC-u i Channel 4 za dokumentarce o svom životu. U filmovima Dajana govori da joj je Čarls rekao:

- Pa, odbijam da budem jedini princ od Velsa koji nikad nije imao ljubavnicu.

