ADEL PRAVDA SVOJU UCVELJENOST: Ljudi zbog nje izgubili DESETINE HILJADA EVRA, a ona se sada pere! Užasno sam se osećala!

Slavna pevačica Adel izjavila je kako ju je brutalna reakcija na njene odložene nastupe u Las Vegasu ranije ove godine silno pogodila, te da se zbog toga osećala kao ljuštura od čoveka. Naime, Adel je u januaru otkazala nastupe samo 24 sata pre premijere objašnjavajući obožavateljima kako šou nije spreman.

U razgovoru za BBC, Adel je sada rekla kako je odlaganje njenog najavljenog tri meseca dugog angažmana u Las Vegasu za nju bilo razarajuće, ali je ostala pri svom mišljenju. Tako je u petak svojim fanovima najavila kako će čitav šou biti preuređen i spreman jako, jako brzo.

U radijskom intervjuu pevačica je naglasila:

- Definitivno sam osetila razočaranje svih i bila sam skrhana i uplašena jer sam ih sve izneverila. Mislila sam da mogu da saberem i izvedem da sve to funkcioniše, ali nisam mogla i ostala sam pri svojoj odluci. Ne želim samo da odradim šou jer to moram ili zato što će ljudi biti iznevereni ili zato što ćemo izgubiti hrpetinu novca. Jednostavno, šou nije bio dovoljno dobar.

Adel, koja je u novembru prošle godine objavila svoj četvrti album, suočila se s brojnim kritikama nakon što je u poslednjem trenutku objavila srceparajući video na Instagramu u kojem je otkrila kako njena predviđena 24 koncerta u Cezar Palasu neće biti održana kako je planirano.

Inače, Adel je u Cezar Palasu u Las Vegasu trebala da zaradi čak 685 hiljada dolara po večeri, a predviđena 24 spektakularna koncerta trebala su da budu održana od januara do marta. S obzirom na to da je nastupe otkazala samo 24 sata uoči prvog nastupa, brojni obožavatelji iz celog sveta već su bli stigli u Las Vegas željno iščekujući da vide Adel na bini. Fanovi su ulaznice platili između 85, pa sve do 12 hiljada dolara, a na crnom tržištu cena je išla i do 30 hiljada.

Bilo kako bilo, nakon odlaganja nastupa Adel je stekla nimalo laskavu titulu jedne od najnepouzdanijih pevačica na svetu.

