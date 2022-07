CRNOGORSKI KOMIČAR KOJI JE ĐOKOVIĆU ISPRIČAO VIC OZBILJNO POVREĐEN: Pukla mi je čeona kost i čekam OPERACIJU! (FOTO, VIDEO)

Crnogorski influenser i komičar Jovan Radulović, poznatii kao Jodžir, koji je veliku pažnju privukao i zabrinuo snimcima sa Novakom Đokovićem, ozbiljno je povređen.

Naime, Jovan je objavio skeč i zabrniuo sve. Snimak je iz bolnice, oko mu je zatvoreno i modro, dok na glavi ima modrice i ogrebotine.

On je zatim u sledećem videu objasnio da se povredio skokom u bazen i da ima prelom čeone kosti, zbog čega će biti operisan.

- Ne mogu da pišem ponaosob, malo sam umoran i boli me sve, pa da objasnim. Skočio sam u bazen, Relja me je zamolio jedan skok da mu pokažem i lepo sam mu pokazao - počeo je on priču.

- Udario sam o dno, pukla mi je čeona kost, ovo mi je sve tu smrskano, operacija će mi biti za dan, dva, da mi saniraju i da zatvore - objasnio je Jovan.

- Biće Jodži doboro, nećemo se dati još! - dodao je influenser.

