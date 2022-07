6 MUŠKARACA URADILO JE DNK DA UTVRDE KO JE NJEN OTAC: Najpoznatija PLAVUŠA na svetu IZGLADNJIVALA JE svoju bebu, a ovo je razlog!

Ana Nikol Smit bila je žena koja je očarala ceo svet. Ona je bila američka glumica i manekenka, Plejbojeva zečica i žena koja je očarala muškarce širom planete.

Gotovo niko njoj nije mogao da odoli, 90-ih godina ušla je u šemi sa Donaldom Trampom, a još 80-ih godina za njom je potpuno poludeo bogati naftni preduzetnik Dž. Hoverd Maršal. Ona je tada pristala da se uda za njega iako je on imao 89 godina. Zbog veze sa bogati čovekom od skoro 90 godina mnogi su smatrali kako je u brak ušla zbog novca, a ona je to demantovala.

foto: Profimedia

- Niko me nikada pre nije voleo i poštovao kao on, i volim ga zbog toga. Dosta mi je toga da me optužuju da sam sponzoruša. Jednostavno me uzbuđuju staračke pege. Niko me nije poštovao, voleo i radio sve te stvari za mene, rekla je ona o svom starijem suprugu.

- Trošio je milione na mene, to baš i nije neki novac - jednom je izjavila.

Nakon nešto više od godinu dana Hovard je preminuo. Ona je nastavila da troši njegov novac, a 1996. godine je objavila bankrot. Završila je na sudu sa sinom svog pokojnog muža koji je tvrdio da je brak njegovog oca i starlete ništavan, a kao razlog za to naveo je činjenicu da je njegov otac bio star i senilan.

Loše se snalazila u situaciji u kojoj se našla, podvrgnula se plastičnim operacijama nakon što nije uspela kao glumica i model, a onda je počela i da se drogira. U jednom trenutku ostala je u drugom stanju.

- Sama sam otkako mi je suprug umro. Uglavnom sam kod kuće, ne izlazim. Teško je ići na satanke kada ste stalno kod kuće. Tada vas niko ne želi - objasnila je nekoliko meseci pre nego što je ostala trudna.

foto: Profimedia

Porođaj ove manekenke pratio je ceo svet preko televizijskih kamera, ipak postavljalo se samo jedno glavno pitanje, ko je otac njene devojčice? Čak šest muškaraca radilo je DNK test, a ona je tvrdila da je otac njen pokojni suprug. Naime, govorila je da je zaledila njegovu spermu i uz pomoć nje zatrudnela.

Ipak, kasnije se ispostavilo da je otac devojčice Leri Brikhed s kojim se neko vreme zabavljala. Ana je nastavila da čuva svoju devojčicu, ali je imala nesvakidašnje načine brige. Od bebinog rođenja želela je da njeno dete bude top model, pa ju je izgladnjivala, tvrdi dadilja deteta.

- Iako je znala da je ispravna količina hrane 84 grama svaka tri sata, ona je insistirala da joj dajem 70 grama - pričala je dadilja.

Svega sedam meseci nakon što je na svet donela devojčicu Danielin, Ana Nikol Smit tragično je preminula, nakon što je popila nekoliko različitih lekova, što je obdukcija i potvrdila. Njenu devojčicu nastavio je da odgaja biološki otac, a sada je srećna tinejdžerka.

foto: Profimedia

Danielin danas ima 14 godina, a majku praktično nije ni upoznala, ipak rešila je da joj na svojevrsan način oda počast. Ova tinejdžerka je zajedno sa ocem Larijem posetila sva mesta koja su nekada značila njenoj majci. Ona je posetila Meheju u Teksasu, gde je čuvena lepotica provela detinjstvo, a zaputila se i u Los Anđeles gde je prvi put videla stvari koje su pripadale njenoj majci, a koje je menadžment sačuvao nakon smrti.

- Danielin je sada tinejdžeka, a ne zna gomilu činjenica o svojoj majci. Kao otac devojke koja je tako mala izgubila majku, pomislio sam, zašto da joj ne pokažem njene početke. Iskreno, ni ja sam nisam znao neke detalje iz njenog života - ispričao je Lari Birkhed.

(Kurir.rs)

Bonus video:

14:33 Glumica Ljubinka Klarić o ulozi Cvete u seriji Klan