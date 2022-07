NE PRIHVATA KRAJ? Bivši partner tvrdi da se RIKI MARTIN smuca oko njegove kuće, pevača će o tome propitati SUDIJA 21. jula!

Riki Martin je sada i zvanično preko svog Tviter naloga negirao nedavne optužbe koje su dovele do toga da mu je izrečena zabrana prilaska bivšem prijatelju i partneru, ali ljubavna saga će se ipak nastaviti na sudu.

foto: Printscreen/Instagram

Prema portorikanskim novinama El Vocero, latino pevač je izlazio sa podnosiocem prijave za zlostavljanje sedam meseci pre nego što se par razdvojio pre dva meseca. Međutim, Martin nije prihvatio raskid i više puta je pokušavao da stupi u kontakt sa svojim bivšim partnerom.

Martin je optužen da ga je često zvao i da je "najmanje u tri navrata viđen kako luta izvan svog prebivališta, što je podnosioca prijave dovelo da strahuje za svoju bezbednost.“

Slavnom pevaču je naređeno da se uzdrži od bilo kakvog kontakta sa podnosiocem peticije, fizički ili putem telekomunikacija, preko mejlova i društvenih medija.

foto: Profimedia

Portparol ondašnje policije Aksel Valensija odbio je da javno kaže ko je tražio zabranu prilaska, pošto je anonimnost stranke obezbeđena prema zakonu Portorika o nasilju u porodici.

Početkom jula, Asošijeted pres je izvestio da je sudija Raiza Kajigas Kampbel potpisala nalog o zabrani prilaska, iako policija tada nije mogla da utvrdi gde se Riki Martin nalazi i da mu ga zvanično uruči. Nalog, inače, ističe 21. jula, nakon čega će Martin i podnosilac prijave biti pozvani na raspravu.

Martin je prvi put javno negirao optužbe u saopštenju objavljenom na Tviteru u ponedeljak 4. jula.

- Nalog za zaštitu iznet protiv mene je zasnovan na potpuno lažnim navodima, tako da ću kroz sudski proces odgovoriti činjenicama i dostojanstvom koje me karakterišu - napisao je on, dodajući da pošto je to pravni predmet koji je u toku, u ovom trenutku ne može da daje detaljne izjave.

Kurir.rs /El Vocero/NME

