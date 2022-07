DA LI ĆE TEKST PESME RUSKI VOZ BITI PROMENJEN? Bajaga GRUBO I ISKRENO progovorio o novom trendu u svetu: Šta sad, opasna pesma?!

Bajaga i Instruktori održaće večeras neuobičajen koncert za rok grupu hor i orkestar na banjalučkoj tvrđavi Kastel i time otvoriti drugi po redu Banja Luka Fest.

Tom pilikom Bajaga je otkrio kako se oseća.

- Mnogo mi je drago što nastupamo drugi put na Kastelu, a prvi put otkako je sređen. Banjalučka publika je fenomenalna i od Kastela su napravili Sava Centar na otvorenom koji izgleda fantastično, sa najboljim ozvučenjem u kraju. Kolege muzičari iz hora i orkestra jako lepo sviraju, raspoloženi su i vedri i fino smo se uklopili. Mislim da publiku očekuje jedan vrlo uzbudljiv koncert - rekao je Momčilo Bajagić Bajaga uoči nastupa i dodao:

- Nedavno je izašao i DVD, blu-ray, dupli živi album u izdanju Croatia Records. U Beogradu smo svirali sa beogradskom filharmonijom, u Skoplju sa skopskom, sada u Banja Luci sa banjalučkom, a mislim da su u oktobru u planu Zagreb i Ljubljana. Lepa je ta saradnja muzičara koji inače ne sviraju zajedno, jer iz nje se vidi koliko je muzika bitna, bitnija od svega ostalog. U Skoplju sam imao fantastično iskustvo, možete zamisliti kako pevaju njihovi horovi iz muškog i žensog manastira. Izabrali smo moje pesme koje mogu dobro da se uklope uz klasičnu muziku i pripremili drugačiji koncert od onog na koji su ljudi inače navikli.

Upitan za izvesni talas koji se nakon sukoba u Ukrajini uvukao u muziku - da muzičari menjaju tekstove svojih pesama ako se u njima spominju Rusija ili Moskva, Bajaga otkrio da li je i on podlegao tom talasu.

- Pevaću Ruski voz i Tamaru kao i do sada, neću menjati tekst. To je neverovatno, tu sam pesmu pisao pre više od 30 godina, a pominje se i Harkov, i Gomelj, i Lenjingrad, dakle, i Ukrajina, i Belorusija, i Rusija. Da li će to biti posle 30 godina, šta sad, opasna pesma? To bi mi bilo glupo. Sviraćemo originalnu verziju kao i do sada - kazao je on.

