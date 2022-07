TUGA! PREMINUO GLUMAC IZ SOPRANOVIH: Ova uloga ga vinula u zvezde! Fanovi širom sveta zavijeni u crno!

Toni Siriko, glumac koji se proslavio u ulozi mafijaša Pola Gvaltijerija u seriji "Sopranovi", preminuo je u petak u 80. godini, prenosi Variety.

Siriko je u seriji "Sopranovi" tumačio lik "poručnika" porodice Soprano, a posebno se istakao svojim kratkim i duhovitim opaskama vešto balansirajući Polijevu mračnu stranu s oštrim humorom.

Iako se prijavio za ulogu Džuniora Soprana, tu ulogu je kasnije je dobio Dominik Kijaneze, a glumio je u svih 6 sezona.

Tonijevo pravo ime je Đenaro Entoni Siriko, a rođen je 24. jula 1942. godine, u italijanskoj porodici u Njujorku. U mladosti je imao mnogo problema sa zakonom, i povezivali su ga sa pravom mafijaškom porodicom, i to kakvom - reč je o klanu Kolombo. Hapšen je čak 28 puta, a prvi put se našao pred organima reda kad je imao svega 7 godina. Bio je u zatvoru dva puta, jednom zbog oružane pljačke, a drugi put zbog nezakonitog posedovanja oružja.

- Bio sam veoma nestabilan - rekao je Siriko za LA Times 1990, pričajući o svom životu.

- Nisam dobro razmišljao. Zato sam se povezao sa tim tipovima i odjednom sam upao u kriminal u Njujorku. Moram da vam priznam da mi je čudno kad mi neko priđe i traži mi autogram, valjda me "trese" ta stara krivica. Možda osećam da ne zaslužujem toliku pažnju.

Glumački debi imao je u mafijaškoj drami "Crazy Joe" pored Henrija Vinklera 1974. godine. Ova uloga je bila prva u nizu uloga gangstera i mafijaša: usledile su uloge u Skorsezeovom remek delu "Goodfellas" 1990. i Vudi Alenovim "Mecima iznad Brodveja" 1994. Siriko se pojavio u više Alenovih filmova, kao što su "Cafe Society" 2016. i "Moćna Afrodita" 1995. godine.

Poslednja uloga mu je bila u dve epizode serije "American Dad", gde je takođe igrao mafijaša Enca Perotija.

Sirikov prijatelj i kolega iz serije Sopranovi, Majkl Imperioli, oglasio se na Instagramu:

"Boli me da napišem da je moj dragi prijatelj, kolega i "partner u zločinu", veliki Toni Siriko, umro danas. Toni je bio kao niko drugi: bio je jak, odan i čovek velikog srca, kao niko koga sam poznavao. Bio sam uz njega, zajedno smo prošli toliko mnogo stvari, i dobrih i loših. Ali uglavnom dobrih. Mnogo smo se smejali. Pronašli smo naš odnos kao Kristofer i Poli, i ponosan sam da kažem da sam najbolje i najlepše radio sa mojim dragim drugarom Tonijem. Nedostajaće mi zauvek. On je zaista nezamenjiv. Šaljem ljubav njegovoj porodici, prijateljima i obožavaocima. On je bio voljen i nikad neće biti zaboravljen. Srce mi je slomljeno danas".

Na Fejsbuku, Sirikova porodica je napisala da su "duboko zahvalni za mnoge izraze ljubavi, molitve i izjave saučešća", i zatražili su privatnost u trenucima žalosti.

Siriko ima dvoje dece, Džoanu Siriko Belo i Ričarda Sirika.

