NE MOŽE TO TAKO! Nakon što ju je Rupert Mardok šutnuo, DŽERI HOL ga preduhitrila i prva podnela zahtev za razvod i evo ŠTA traži!

Medijski mogul Rupert Merdok i manekenka i model/glumica Džeri Hol razvode se posle šest godina braka.

Ovo je Mardokov četvrti razvod, a Džeri Hol (66) je ranije bila udata za pevača Rolingstonsa Mika Džegera, rastali su se 1999.

foto: Profimedia

Ne baš mlađani Mardok (91), izvršni predsednik NewsCorp-a, koji poseduje medijske kuće uključujući The Wall Street Journal i The New York Post, predsednik kompanije Fox Corporation, koja je vlasnik kablovske mreže Fox News, izrazio je očekivanje da razvod neće promeniti njegovu moć nad ovim kompanijama. Šta će sve tražiti Džeri, koja kaže da je „razorena odlukom supruga“, ostaje da se vidi.

Iako je Mardok najavio da je brak završen, Džeri Hol je ipak ta koja ga je zvanično inicirala. Pogodilo ju je to što joj je Mardok odluku o definitivnom razdvajanju saopštio putem mejla, pa je brže bolje juče, u petak, podnela zvaničan zahtev za razvod od Mardoka, navodeći kao razlog "nepomirljive razlike".

foto: Rojters

Insajderi tvrde da je manekenka Džeri Hol "slomljenog srca", nakon što joj je stigao mejl, ipak čekala supruga da joj se pridruži u Velikoj Britaniji, gde trenutno boravi. Međutim, on je bio više nego jasan: njihov šestogodišnji brak je završen i ona sada treba da komunicira sa njim samo preko njegovih advokata!

„Još uvek ga volim. Skrhana sam“, rekla je Hol rekao prijatelju, prenosi The Mail+.

Izvor je za The Mail+ rekao da je Hol „zaista uništena“ onim što se dogodilo i „insistira da je sve bilo grom iz vedra neba“.

foto: EPA/JUSTIN LANE

- Planirali su da budu zajedno tokom leta u Londonu, a onda je stigla ova poruka u kojoj joj naređuje da ga kontaktira samo preko advokata.

Drugi prijatelj, međutim, tvrde da se par suočio sa poteškoćama u braku tokom pandemije. Hol je preuzela ulogu čuvara kapije da zaštiti svog starijeg muža, zbog čega se on stalno ljutio, a Džeri veruje da je njegova porodica to shvatila kao da je pokušala da prekine njihov kontakt sa svojim suprugom. Ona sada krivi Mardokovu decu da su pokvarili njihov brak.

Novine su takođe izvestile da je ranije ove godine bilo razgovora Džeri i porodice Mardok o tome koji će novac dobiti kada Mardok, koji vredi 17,9 milijardi dolara, umre, što je zapravo bila jabuka razdora.

Sada Džeri od Mardoka traži „neodređenu bračnu podršku i plaćanje svih advokatskih troškova“, navodi se u jučerašnjem podnesku kalifornijskom sudu. Hol je takođe zatražila od suda da odbaci mogućnost da sve ostane Mardoku posle razvoda.

Kurir.rs/Insider/The Mail+

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku