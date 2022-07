LEPOTICA PRODALA STAN DA BI PLATILA DEČKU UBICI KAUCIJU: Svetska zvezda imala tragičnu životnu priču, a danas šeta ŽEŠĆEG FRAJERA!

Jedna od najplaćenijih televizijskih glumica današnjice, Sofija Vergara danas slavi 50. rođendan, a za svojih 50 godina skupila je gomilu životnog iskustva koje joj danas mnogo znači.

Iako je celom svetu poznata kao model i glumica, njen prvobitni plan bio je da postane stomatolog, u čemu bi verovatno i uspela, s obzirom da su joj ostala jš samo dva ispita do kraja studija, da je na plaži jedan snimatelj nije uočio. Taj čovek bio je njena karta do holivuda jer je zahvaljujući njemu postala zaštitno lice kompanije Pepsi.

foto: Profimedia

Njena karijera oduvek se odvijala uzbrdo, ali je njen privatni život imao svoje velike uspone i padove. Udala se kao jako mlada za svoju srednjoškolsku ljubqav i iz tog braka dobila sina, koji danas izgleda neverovatno. Međutim, taj brak je pukao, a 1998. godina je za nju ostala bolna tačka. U jednom pokušaju otmice u Kolumbiji je ubijen njen brat, pa se te 1998. godine zajedno sa porodicom preselila iz Kolumbije u Majami.

Ni nakon tragične smrti brata, Sofija nije prestajala da ludi za lošim momcima, te je bila u strastvenoj vezi sa Krisom Pacielom, ubicom. Naime, on je 1996. godine ubio domaćicu, da bi 2000. Vergara odlučila da proda kuću i plati mu kauciju od 15 miliona dolara. Ni ta veza nije potrajala.

foto: Profimedia

Nakon njega ušla je u vezu sa kolumbijskim kraljem droge, Andresom Lopezom, a zatim sa Nikom Loebom, sa kojim se verila 2012. godine, ali su ipak raskinuli.

Sa njim je imala dramu kada je pokušao da njihova dva embriona koja su zamrznuli u klinici iskoristi, našao je i surogat majku, ali Sofija ga je tužila i sprečila da tako nešto uradi.

U julu 2014. godine je upoznala Džoa Manganijela, za koga se i udala, a sama često navodi da joj je žao što ga nije upoznala pre.

foto: Profimedia

- Udala sam se mlada i rano, ali je to pre dvadesetak u Latinskoj Americi bilo normalno. Nakon lošeg braka promenile su se mnoge stvari, danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere, nisam želela da u život mene i mog sina uđe bilo koji muškarac dok ne budem bila sigurna. Sad sam na prekretnici života i znam šta želim, iako u ljubavi nikad ne zna, mislim da sam nakon dugog traženja našla to što mi treba i da će kraj da bude kao bajka o Pepeljugi, srećni do kraja života - rekla je Sofija u jednom intervjuu.

(Kurir.rs)

