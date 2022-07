EVA RAS ZA KURIR TV OTKRILA KAKO JE DOBILA GLAVNU ULOGU U PORTUGALSKOM FILMU: Taj mladić je pogledao moj snimak i rekao SAMO JEDNO

Iskrena, otvorena i uvek direktna, bez okolišanja, takva je današnja gošća Kurir televizije Eva Ras. Uvek kaže ono što misli, a njene izjave se često prepričavaju, ali i citiraju. A verujemo da će se tek pričati i o njenoj novoj ulozi koju je ostvarila u Portugalu. Kako je došlo do toga da baš njoj pripadne glavna uloga u jednom portugalskom filmu, za Kurir televiziju govorila je Eva Ras.

- Ne znam kako sam dobila ulogu. Za vreme pandemije sam bila na kastingu u Njujorku za jednu drugu ulogu, koju nisam dobila. Saznala sam na snimanju da je presudno to što sam dobila ulogu to što je mladi režiser gledao film od pre 55 godina. Režiser je rekao da koliko god da sam stara da on hoće da ja igram - rekla je Eva Ras u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Podsetimo, Andrea Gil Mata, koji je prethodno snimio film "Kako sam se zaljubio u Evu Ras", hteo je da Eva glumi u njegovom drugom filmu te je Eva pristala da glumi u njegovom novom umetničkom ostvarenju, radnog naziva "Pod svetlima kandila".

- Tupavi intelektualci vole da sole pamet i da vam objašnjavaju šta ne valja u nečemu, umesto da vam pričaju šta valja. Mene čudi da mi pričamo o meni i mom filmu sada, kada odem u emisije voditelji me pitaju o estradi - dodala je Eva.

