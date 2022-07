ĐAVO RUŽNI, MIČI MI OVO S OČIJU: Ne prestaju MONSTRUOZNE UVREDE na račun bebe bivše devojke Luke Jovića! Nova UZNEMIRUJUĆA poruka

Bivša devojka Luke Jovića, influenserka Anđela Manitašević, koja se nedavno udala za fudbalera Nemanju Brankovića, dobila je niz brutalnih i gnusnih uvreda na račun svoje ćerke, čije je fotografije nepoznata osoba zloupotrebila i napravila profil na Instagramu pod nazivom "Lola ružna kći".

Anđela je odmah slučaj prijavila policiji, a potom zahvalila na brzoj reakciji nadležnih koji daju sve od sebe da lice odgovorno za gnusne pretnje i uvrede bude pronađeno.

- Hvala svima koji su prijavili profil. Ista osoba je već napravila nekoliko sličnih profila zbog čega smo odlučili da slučaj prijavimo odeljenju za visokotehnološki kriminal. Zahvalna sam što su nadležni organi koji su odlučili da reše slučaj po hitnom postupku. Osoba će biti pronađena u kratkom roku i protiv nje će biti podneta krivična prijava - navela je Anđela.

Međutim, ubrzo nakon Anđelinih objava, usledio je ogroman mejl najstrašnijih uvreda na račun nje i njene ćerke Lole, koji je osvanuo na Tviteru.

Prenosimo ga u celosti:

- Baš si jadna. Ne možeš da se pomiriš sa činjenicom da si rodila grdobu, pa namerno kačiš na story da izazoveš sažaljenje da bi dobila koji lažni komentar da liči na bebu. Pre ti niko nije komentarisao dete odjednom sto poruka zato što im je žao. Mislim to je normalno da ljudi iz sažaljenja pišu ovo. Znaj da niko nikada neće pomisliti da je lepa ili slatka. Ne liči na bebu. Liči na izopačeno čudovište, strahovito. Niti ima facu kao ljudsko biće niti telo. Šta je bre ovo? Slažem se da su sva deca lepa i ja obožavam decu, a ovo nije dete ovo je pseto. Kao da je životinja. Tako gnusna faca užas.

Grdna, ružna, izopačena, izobličena, ogromna, sva plava, bolesna, ljigava, šugava. A faca joj je BLJAK, ovo samo ti možeš da voliš zato što moraš. Kao jadnica kačiš na status ne bili neko iz sažaljenja slagao u komentarima. Shvati da je ružna kao bolest, to je prava istina. Da te imalo zanima skinula bi je sa instagrama, ali ne ti želiš da je žale kao siroče. I zadnji put RUGOBA ljigava, vidi se da je poslata od đavola, a ne Boga. Ti si prva osoba koja je lepa i muž lep, a dobili ste ovakvo dete.

Jel deca plaču u parku kada je vide i beže. Okači je na njivu da strasi vrane. Ona je prgavo ružno strašilo. Niko nije rekao da je slatka dok nisi krenula da kačiš skrinšot kao jadnica da bi dobila komentar kako je slatka lol. Niko je nije zvao slatkom pre toga. Mala je hodajuća rugoba i ništa je neče spasiti. I ti sama znaš da je ružna zato dižeš ovoliku prašinu, da te ne pogađa ti bi iskulirala. Ali znaš da moraš da okačiš da bi čula laži utehe od ljudi koji teše retardiranu decu. Komentari su presmešni, niko ne ide na robiju zato što je nazvao ružno dete ružno. Ružna je, ružna ružnaaaaa nakaza. Koliko si ti besna što ti je ružna kao đavo pa kukaš i žališ se okolo. Nema pomoći. Ružna je. I niko ti tu ne može ništa. Ovo je pravo govora, ako ti toliko smeta istina, ne kači nakazu na Instagram. Evo sada gledam njene slike i mučnina me hvata koliko je ružna.

Jaoj bože đavo ružni, miči mi ovo sa očiju fuj. Pravo strašilo! Pre ni jedan komentar da je slatka, samo komentari da liči na đavo i kako je plava(mondo pre mene) dobila si šta si htela. Lažne reči utehe. Ali istina je samo jedna- a to da je ružan gmizavac. To svi kažu i misle i znaš i sama da je ružna iritantna. Uopšte ne liči na ljudsko biće, Prava majmunica, prgava i gadna. Strašilo da plaši narod. Stidi se ove nakaze od gmizavca. Idi sada još malo moli za komentare, da te sažale ljudi. Zapamti svi žale ružnu i retardiranu decu. Niko joj nije rekao da je lepa dok nisi krenula da kukaš i lupetaš. Čuj prijava za nekog ko je rekao istinu da je ružna. Ja treba tebe da prijavim što plašiš decu sa ovim strašilom i lažeš da je ljudsko biće, ovo je đavo životinja. Zašto je nisi dala u dom kada si je videla? Ružni mongoloid. Evo svi se smeju pogotovi ljudi što te znaju. Znači da utančimo ja nemam ništa protiv tebe i muža. Ti si prelepa, simpatična. I fina devojka. Deca su sva lepa i divna, ali Lola nije, ružna je: Izvini ali to je činjenica. komentari su presmešni. Kako lupaju, pa šta ako ima plave oči znaš koliko životinja sa plavim očima, pa nisu slatki. Toliko ti je mala ružna da si digla frku ne bi li se ljudi sažalili. Ovo je show. 7 mi Februar 2022 dan kada su zamenili pseto sa bebom u bolnici. Kada sam bolje razmislila znam da je retardirana. Vidi se po ponašanju. Jadno monglonče retard sa gadnim glasom, deca su slatka ali ovaj gadni monstrum budi u čoveku toliko mržnje i gadosti. Fuj bre sačuvaj Bože, koliko je ružna. U prilogu šaljem najgorih pet slika. TEŽAK izbor kada je neko kao gmizavaccccc, prenosi Blic.

