VODITELJKA PROGOVORILA O BRAČNOJ KRIZI: Nastali su problemi jer smo različiti, lepo su nam rekli da nije zdravo da RADIMO ovo

Producent Vuk Đoković je muž poznate voditeljke Tamare Grujić i nije samo njen partner već i poslovni saradnik, a ona je sada progovorila i o tom aspektu.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

Poznato je i to da se bračni par, koji je pre izvesnog vremena dobio ćerku Lenku, dopunjava u svim pogledima, ono što, međutim, nije moglo ni da se pretpostavi jeste da će prvi problemi supružnika pripretiti da njihov odnos ozbiljno naruše.

Na tu temu lično je Tamara Grujić govorila, pa otkrila šta je bio njen i Vukov kamen spoticanja i kako su bračnu krizu prevazišli.

foto: Kurir

- Lepo su nam rekli da ne može, zapravo da nije zdravo da muž i žena rade zajedno. Koliko jeste to bilo, toliko i nije. Problemi među nama nastupili su jer smo dosta različiti, što je divno za život, ali za posao je stravično. Ja koja volim da je sve na vreme, štreber sam i volim da se pripremim, detaljna sam, dok je on, s druge strane, uvek bio car direktor filma ili serije koji svima baca koske, svi ga obožavaju...

Iz tog ležernog stava kada smo počeli samostalno da radimo došao je do toga da zapravo sada on treba da je najodgovorniji. Tu smo se on i ja kosili... Trebalo nam je godinu dana dok se nismo ušemili, zapravo jedna sezona, naredna je već išla glatko - izjavila je voditeljka "Radne akcije", a prenosi Story.

foto: Kurir

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku