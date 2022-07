ZDRAVKO ČOLIĆ ODBIO LEGENDARNU PESMU Kad je video da je propustio HIT tražio OVO! Ova žena napravila je LEGENDARNE NUMERE!

Kompozitorka Sara Milutinović je autorki Isidori Lukić u Realnoj priči ispričala da je hit Nine Badrić ‘‘Da se opet tebi vratim’’ trebalo zapravo da peva Zdravko Čolić, ali da se njemu pesma nije dopala na prvo slušanje pa je ubrzo nakon što je pesma postala hit tražio od Sare da mu napiše novu pesmu.

foto: Kurir televizija

Tako je nastao njegov hit ‘‘Pamuk’’ čiji tekst i muziku potpisuje upravo Sara Milutinović.

1 / 6 Foto: Kurir televizija

- Drago mi je što sam radila sa Zdravkom Čolićem. To je velika stvar. Upoznali smo se preko jedne zajedničke prijateljice, i onda smo se sretali a nekim mestima. Zapravo je njegov bivši menadžer Adis Gojak predložio da napravimo saradnju - rekla je kompozitorka Sara Milutinović i dodala:

- Najpre sam ja njemu ponudila drugu pesmu, koja je završila kod Nine Badrić, a to je pesma "Da se opet tebi vratim". Međutim, on je to odbio, a Nina čim je čula tu pesmu nije stigla ni do refrena, odmah je rekla "ma to je moje, gotovo". A onda je on čuo Nininu pesmu i rekao: "Maco, pa ovo je stvarno HIT". I onda je, logično, nastao "Pamuk", posle na sledećem albumu "Kad pogledaš me preko ramena" - ispričala je Sara Milutinović, kompozitorka, u Realno priči kod Isidore Lukić na Kurir televiziji.

