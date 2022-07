BACALI BRUSHALTERE NA KONSTRAKTU: Evo šta je UMETNICA URADILA kada je videla ŽENSKI VEŠ na BINI! (FOTO)

Naime, Ana Đurić, poznata po umetničkom imenu Konstrakta, na poslednjem nastupu doživela je nešto što ju je nasmejalo! Publika je tokom nastupa ka njoj bacala brushaltre, što je Konstrakti bilo vrlo simpatično, prenosi Blic.

- Evo, oslobođenje! - rekla je umetnica dok je u ruci držala jedan brus, a sve vreme se smejala.

Konstrakta je, podsetimo, pre nešto više od dva meseca predstavljala Srbiju na Evroviziji, te zauzela 5. mesto, što je najbolji rezultat naše zemlje u prethodnih devet godina.

Ona je nedavno progovorila o odbijanju velikih para koje su joj nudili u prethodnom periodu za reklamiranje različitih proizvoda.

- Stojim tanko sa reklamnim kampanjama. Tanko. Ne znam, ja nekako nisam ljubitelj advertajzinga (reklamiranja). Stvarno nisam. Najbanalniji neki primer... Evo, ova patika košta 100 dinara, recimo, a ja 70 plaćam taj advertajzing i to ubeđivanje da je baš to sjajna patika. Mene lično nikad niko nije ubedio da kupim nešto zato što je to rekao tamo neko, niti će. Jednostavno to kod mene ne radi, to ne podržavam - kazala je tad, ističući da sumnja da neko može da je ubedi u suprotno.

- Dobija sam ponude, jesam. Sve što sam dosad dobila sam i odbila. Nisam gadljiva na pare, kako da kažem... Prosto, ne ide mi se tamo. Ne ide mi se, ali videćemo, ako bude neka super prilika, onda da. Nešto sa humanitarnim karakterom. U svakom slučaju ja ne bih ubeđivala ljude da je neki proizvod baš strava - istakla je umetnica tom prilikom za "K1".

