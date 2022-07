JELENA TOMAŠEVIĆ ZA KURIR TV: Bočeliju je poslat mejl s mojim pesmama, sutradan je stigao odgovor! MUŽ JE MORAO DA ME SMIRUJE

Naime, pevačica se prvo dotakla samog koncerta i istakla da je još pod utiskom.

- Ogromna mi je čast i radost, ali još uvek ogromno uzbuđenje zbog svega što se desilo. Sve mi deluje kao neki san. Čini mi se da nikada ovoliku količinu podrške i ljubavi nisam dobila od kolega, novinara i ljudi koje prate moj rad. Nekako su me svi doživeli kao svog najrođenijeg i kao da sam predstavljala svoju zemlju sad - rekla je pevačica.

Otkrila je i kako je dobila poziv od maestra i potom je dodala da je posle poziva nastalo ogromno slavlje.

- Oni imaju svoju gošću opersku divu Kristinu. Mada praktikuju u pojedinim zemljama da pozovu pop pevačicu kao specijalnu gošću. Tako da su organizatori Belgrade river festa, dve divne dame Biljana i Jelena, poslali moje tri muzičke numere Jutro, Melanholiju i Gde si bilo jare moje. Sutradan je stigao mejl da oni potvrđuju moje učešće i da odgovaram njihovom profilu koji je potreban. U kući je nakon toga bilo ogromno slavlje - rekla je pevačica.

Ono što je presedan Jelena Tomašević je izvela dve pesme sa maestrom Bočelijem, što je bila novina s obzirom da gošće na njegovim koncertima izvode po jednu pesmu. Jelena je navela da jeste bila privilegovana i da joj je zbog toga velika čast.

Ona se osvrnula i na tremu koju je imala, a potom je i navela koja ju je osoba uspela da smiri.

- Najviše su me smirile reči moga muža. Kada je video koliku tremu imam rekao je da sklonim svu slavu na stranu koja dolazi sa tim glasom, misleći na maestra Bočelija. Šta je ono zajedničko što vas dvoje imate. To je dar od Boga. Kada mi je to rekao, potpuno me je smirio. On je time hteo da kaže da smo svi ljudi - rekla je pevačica.

