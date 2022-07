PETAR BENČINA PRIZNAO ŠTA NE NE VOLI DA RADI SA TAMAROM! Glumac progovorio o braku, porodici i sebi, pa otkrio: Nisam besan!

Glumac Petar Benčina i glumica Tamara Dragičević već su 11 godina u srećnoj ljubavi, a od toga poslednjih 6 uživaju u braku i porodičnom životu koji su stvorili.

Ipak, njihov život nije baš tipičan, s obzirom da oboje imaju neuobičajno radno vreme, celodnevna snimanja i noćne prestave, te je ponekada jako teško naći vremena za miran porodičan život.

foto: Nemanja Nikolić

- Pa, teško je sve uklopiti, sada sam malo relaksiraniji, pa sam uspeo, ali inače to je dosta teško - rekao je Benčina o usklađivanju zajedničkih obaveza i dodao da kada je posao u pitanju pokušavaju uvel događaje da posete zajedno:

- Kada je posao u pitanju idemo zajedno, vodimo računa kada ko šta može, da li može, ali to nekako ide samo od sebe.

Jednom prilikom glumac je i sam ispričao da nekada ne mogu baš sve obaveze sami da ogrganizuju pa da im u pomoć uskače i “baka servis”.

- Imamo pomoć i moje i Tamarine mame, dosta nam znače s klincima. Tu su i moje sestre i njena sestra. Obe naše porodice su velike i to je zapravo jedna velika zajednička porodica i uvek je zanimljivo.

Ali, to je uglavnom pomoć kada su oboje angažovani oko posla jer, kako Petar kaže, nije baš raspoložen da se sa Tamarom švrćka po gradu i obilazi radnje te izbegava da ide sa suprugom u šoping.

foto: Printscreen Instagram

- Pa da, ne idemo zajedno u šoping...

Petar je rođeni Beograđanin, a zajedno sa svojom suprugom Tamarom nikada nije išao putem skandala te da na taj način ostvare popularnost. Ipak, kako je uvek ozbiljan ili eventualno sa blagim osmehom, te igrao dosta puta negativce, mnogi ga smatraju arogantnim.

- Pa jeste. Dešavalo se to da me ljudi tako doživljavaju. Toga nisam svestan i to je nešto što je izvan moje moći. Dosta me ljudi doživljava drugačije od onog kakav sam zaista i to je u redu. Imam, naravno, strpljenja i ne mogu da reagujem drugačije osim toga kakav sam. Samo je pitanje vremena da ljudi kojima je stalo do mene otkriju neke druge strane moje ličnosti. Verovatno takvo iskustvo ima mnogo ljudi, posebno kolega, jer su ljudi skloni da nas poistovećuju sa ulogama koje igramo ili prosto im se neko učini svojim izgledom, pojavom, gestom ili nastupom takvim, a zapravo čovek može biti vrlo osećajan - rekao je jednom prilikom Benčina, a sada je otkrio kako supeva da kanališe bes koji se u svakome od nas nekada javi:

foto: Tamara Trajković

- To je zanimljivo pitanje... Nisam besan.

