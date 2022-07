SRPSKA JUTJUBERKA BILA U KANDŽAMA DROGE, JEDVA SE IZVUKLA: Promenila pol, skliznula u POROKE, a onda se desilo OVO! (VIDEO)

Nikolina Kovačević je srpska jutjuberka poznata po promeni pola, a sada je priznala da je koristila opojne supstance.

Transrodna srpska influenserka Nikolina Kovačević dosta je popularna među mlađom populacijom, a popularnost je stekla na Jutjubu, gde je svakodnevno snimala dešavanja u svom životu, kao i sam proces tranzicije pola.

No, jedan snimak je postao viralan na društvenoj mreži TikTok, u kom Nikolina priznaje da je koristila opojne supstance svakog vikenda izvesni period, te da je to počelo da utiče loše na njeno stanje.

Nikolina je objasnila da su opijati počeli da je obuzimaju, zbog čega je donela odluku da stane sa nelegalnim supstancama na vreme, dok nije odmaklo predaleko.

- Ja sam koristila ekstazi svakog vikenda mesec i po dana. Da bi jednog dana ja shvatila da mene to obuzima, a ja ne volim da me bilo šta kontroliše, ne volim ni kada me mama kontroliše - rekla je Nikolina u videu.

