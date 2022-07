GLUMICA IZ SERIJE SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA TRPELA JEZIVO ZLOSTAVLJANJE: Njena majka joj je uradila nešto mnogo ODVRATNO!

Glumica Nada Blam ostvarila je tokom dugogodišnje karijere brojne uloge i njena životna priča je na momente zanimljiva,a na momente potresna. Međutim, malo je poznato da je tokom osamdesetih bila vlasnica kultne diskoteke "Nana", koja je od devedestih poznata kao mesto obračuna klanova.

Nada je u jednom intervjuu otkrila da se u tom periodu osećala kao begunac jer je živela život koji je za nju do tog trenutka bio stran.

foto: Printscreen/Magazin In

Njen bivši suprug i ona bili su vlasnici nekada čuvene diskoteke "Nana", u kojoj su se okupljali mnogi, a među njima je bilo i onih koji su se nalazili sa druge strane zakona, što je dovelo do toga da je morala da ostavi glumu po strani.

- U doba kada smo on i ja otvorili čuvenu diskoteku Nanu, ona je bila jedna od najpoznatijih u Jugoslaviji. Tamo sam upoznala mnogo ljudi i jedan život koji mi je pre toga bio stran. U jednom trenutku bila sam begunac - imam rupu u glumačkoj biografiji kada se nisam bavila umetnošću - pričala je Nada svojevremeno, pa nastavila:

- Imali smo mnogo novca, ali i mnoštvo nevolja. Bilo je i onih situacija o kojima čitate u štampi. Zaista sam se našla u nebranom grožđu, nisam ni znala da takve stvari postoje. Išla sam u muzičku školu, pa na Akademiju i odjednom sam postala vlasnica diskoteke. Mislila sam da ću umreti - dodala je glumica.

Međutim, to nije bilo sve. Ona je od supruga doživela nasilje u porodici, a najteže joj je palo što njena majka nije bila uz nju.

foto: Kurir televizija

- Znate kako, ljudi mnogo lažu. Lažem verovatno i ja, ali u životu je najbitnije suočavanje sa istinom. Međutim, ako istinu kažeš drugome koji se nije suočio sa sobom, to je onda incident. Dogodila se ta neka svađa u kući sa mojim tadašnjim mužem, a završila se tako što me on udario, zbog čega sam ga odmah ostavila - prisetila se epiloga glumica, a zatim otkrila poražavajuću istinu a to je da je majka nije zaštitila, već je stala na stranu zeta - ispričala je Nada.

- Rekla mi je "E, neka te je udario".

Iako joj nije bilo lako, prelomila je. Ostavila je muža i u teškom periodu inflacije devedesetih rešila da bude samostalna majka.

- Nisam pristajala na trgovinu i kompromise. Bilo mi je lakše svako drugo mučenje osim tog u braku. Opet, reći da više ne želiš da budeš tu je za mene bilo kao da se uvežeš bombama, to je toliko teško i smrtonosno. To je toliko opasno i retko, jer žene trpe zato što nemaju izbora. Ja nisam imala baš naročit izbor, bila sam dosta hrabra, to sada znam, i to je takođe posledica velikih emocija - rekla je glumica.

foto: Printscreen/Magazin In

- O propalim poslovima i ljubavima nikada ne pričam. To je sve iza, a ja smao gleda napred - rekla je Nada i otkrila i šta je sve bila spremna da uradi kada se zaljubi.

"Uvek sam bila strahovito zaljubljena i sa svakim sa kim sam se poljubila mislila sam da cu da hranim golubove na Kališu. Uvek sam bila spremna na sve. Ljubav je pozitivno i dobro osećanje, kakva god da je, dobra je - rekla je čuvena glumica i sestra legendarnog muzičara Miše Blama.

foto: Youtube Screenshot

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:09 Jelena Đoković trenira