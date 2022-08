STALONE BEZ RUKAVICA: Patetični matorci i lešinari glođu opet kosti mog ROKIJA, a s pisanjem mogu samo OVO da urade u WC!

Po drugi put u mesec dana, Silvester Stalone ušao je u ring i izneo bez rukavica teške optužbe na račun trenutnih vlasnika Roki franšize.

Najnoviji udarac je usledio ovog vikenda: postavio je izveštaje o trgovini u vezi sa projektom koji je u izradi i koji bi trebalo da nastavi priču o zlikovcu iz Rokija IV Ivanu Dragu (Dolf Lundgren) i njegovom sinu, zločestom Kridu II Viktoru Dragu (Florijan Munteanu).

Kratko rečeno – sve im je po spisku!

MGM je, naime, angažovao scenaristu Roberta Lotona da napiše scenario.

- Upravo sam ovo otkrio... Ponovo ovaj patetični 94-godišnji producent i njegova beskorisna, ali lešinarska deca, Čarls i Dejvid, ponovo će glodati kosti još jednog divnog lika koji sam stvorio a da mi nisu ni rekli… Izvinjavam se fanovima, ali nikada nisam želeo da me iskoriste ovi paraziti... Inače, nemam ništa osim poštovanja prema mom pravom prijatelju, Dolfu Lundgrenu.

Pomenuti „patetični 94-godišnjak” je Irvin Vinkler, Oskarm nagrađeni producent Roki franšize, kao i hvaljenih filmova kao što su Dobri momci, Oko ponoći, Besni bik, Kockar, I konje ubijaju konje, zar ne?

Iako je Stalone napisao scenario za početni film o Rokiju, a kasnije režirao većinu nastavaka, on ne poseduje prava na lik koji je osvojio planetu. Kada je scenario bio u razvoju, studio United Artists je želeo poznatijeg glumca za ovu ulogu: Bert Rejnolds je bio u igri, kao i Džejms Kan i Rajan O'Nil. Vinkler i koproducent Robert Čartof stali su uz Slaja, ali i tražili da se odrekne 300.000 dolara samo za scenario u trenutku kada je imao samo 106 dolara na svom bankovnom računu!

Film je snimljen sa nižim budžetom, a Stalone je ukupno zaradio 75.000 dolara, kao pisac i kao zvezda, a dobio je i procenat profita. Međutim, pošto su ga producenti podržavali u njegovoj želji da igra Rokija, ucenili su ga da ne sme da zadrži vlasnička prava.

Naravno, film je postao fenomen, osvojio je Oskara za najbolji film i lansirao Stalonea u superzvezde.

Ranije ovog meseca, Stalone je poslao još dve poruke na Instagram, koje su izbrisane. Prvi (i relevantan za najnoviji komentar o „deci lešinara“) usledio je nakon što je Stalone postavio recenziju knjige Aranžman: Ljubavna priča, memoare koje je napisao Dejvid Vinkler, Irvinov sin, koji je ušao u porodični biznis.

- Znate da volim da čitam i pročitao sam hiljade knjiga, ali moram da kažem da je ova daleko najgora! Ako vam ikada ponestane toalet papira, molim vas uzmite ovo, nećete biti razočarani - napisao je Stalone.

Dodao je da je „nepodnošljivu bezvrednu glupost napisao bolno netalentovani Dejvid Vinkler“ i nazvao Irvina Vinklera „izuzetno netalentovanim i parazitskim producentom Rokija i Krida“.

Dodao je da voli pokojnog Roberta Čartofa, a zatim se požalio da bi „da nije bilo Vinklera bilo bar još tri Rokija, a to bi bilo divno“ i zaključio:

- Iskreno, tu ekipu čine najgora neljudska bića koja sam ikada sreo u filmskoj industriji. Zauvek ću voleti verne navijače i nastaviti da udaram!!! Zapamtite, dobar osećaj je očistiti um i svoje srce!

Knjiga, uzgred, detaljno opisuje filozofiju Dejvida Vinklera o „etičkoj nemonogamiji“ i dubinu biti „šećer tata“. Opisuje susrete bogatog holivudskog producenta sa „prelepom Instagram manekenkom” za koju se, kako kažu, emotivno vezao.

Stalone je postavio još jednu poruku u kojoj je pojasnio da je ljut što ne poseduje prava na svoj najpoznatiji lik – lik Rokija.

- Stvarno bih voleo da vratim bar malo što je preostalo od mojih prava, pre nego što to prenesem samo na vašu decu – verujem da bi to bio pošten gest - napisao je on, dodajući da je želeo da ostavi nešto od Rokija i za svoju decu.

