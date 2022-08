PRE 15 GODINA SLUČAJNO JE POSTAO NAJPOPULARNIJI DEČAK U SRBIJI! Hit snimak harao je mrežama A SADA JE POZNATI GLUMAC I REŽISER

Jovičić je postao popularan nakon uloge Jamezdina u seriji "Igra sudbine", a malo ko zna da je on zapravo dečak koji je nasmejao mnoge pre 15 godina.

Svoj prvi javni nastup imao je na društvenim mrežama, tako što je svoj snimak "Dimi dimi, šta se dimi", objavio na Jutjubu. Snimak je za kratko vreme postao vrlo popularan.

- To je bilo pre 15 godina okačeno na Jutjub. Pošto je jedan moj drugar bio zaluđenik za kompjutere i zvao se Dimitrije, napravio sam video koji sam hteo da mu pošaljem. Međutim pošto je u to vreme video bio prevelik i nisam znao kako da mu pošaljem, ja sam to okačio na Jutjub. Neko je to video i u roku od mesec dana imao je 4 i po miliona pregleda, što je u to vreme bilo neverovatno - rekao je glumac.

foto: Kurir televizija

Mada iako je njegovo tadašnje umetničko ime on sam napisao na Instagramu, malo ko je mogao da poveže glumca sa čuvenim videom.

