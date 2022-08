KEVIN SPEJSI MORA DA NADOKNADI ŠTETU: Osramoćeni glumac UPROPASTIO NETFLIKS zbog optužbi za s*ksualno zlostavljanje!

Kevinu Spejsiju (63) je naređeno da plati 31 milion dolara producentima Netfliksove serije Kuće od karata nakon što je otpušten zbog „seksualnog nedoličnog ponašanja iza kulisa“.

Kazna podrazumeva 29,5 miliona dolara odštete i dodatnih 1,4 miliona dolara advokatskih honorara i troškova.

Mel Red Rekana, sudija Višeg suda u Los Anđelesu, odlukom je stavio tačku na slučaj koji se vuče godinama.

Producent je prekinuo veze sa Spejsijem još 2017. godine, nakon višestrukih optužbi protiv glumca za seksualno predatorsko ponašanje. Istraga o ovome započela je nakon što su se pojavile optužbe da je Spejsi seksualno zlostavljao mladiće, uključujući i asistenta produkcije u seriji Kuća od karata.

Pre pet godina određeno je da Spejsi plati Netfliksovom studiju penale zbog kršenja ugovora svojim nedoličnim ponašanjem. U to vreme, MRC je tvrdio da je Spejsi kompaniju koštao milione izgubljenog profita nakon što ih je njegovo loše ponašanje primoralo da ga uklone iz serije i smanje šestu sezonu Kuće od karata za pet epizoda.

Sada je potvrđeno da konačno mora da iskešira 31 milion dolara, bez obzira što su advokati osramoćenog glumca uložili prigovor i tražili od suda da poništi ovaj zahtev.

„Istina je da iako je Spejsi učestvovao u opštim događanjima na setu koji su bili ispunjeni seksualnim nagoveštajima, šalama i nevinim igrama na konju, on nikada nikoga nije seksualno uznemiravao“, tvrde advokati dodavši da „kada je Spejsiju rečeno da se zbog njegovog ponašanje neko oseća neprijatno, ili da je na bilo koji način nepoželjan, on je prestao to da radi“.

Arbitražnu odluku MCR je dobio 2020. godine i izašla je na videlo u novembru 2021. kada je MRC podneo peticiju građanskom sudu da potvrdi prethodnu odluku. Naime, presudom iz 2020. utvrđeno je da MCR ima pravo na milione, koje Spejsi i njegove kompanije M. Profit Productions i Trigger Street Productions moraju da plate.

Advokati su naveli da brojne optužbe protiv Spejsija nisu mogle da se razmatraju u ovom postupku jer Netfliks nije znao za njih u vreme kada su odlučili da ga isključe iz serije.

„Kao što je sudija priznao, smanjenje broja epizoda bilo je unapred zaključeno nakon što je Netfliks naredio podnosiocima zahteva da Spejsi ne može i neće biti deo šeste sezone“, napisali su advokati. „Ali, ono što je sudija ignorisao jeste da ponašanje za koje je utvrdio da je u suprotnosti sa sporazumima nije ni bilo poznato Netfliksu u vreme kada je doneo ovu odluku. Drugim rečima, povrede koje je sudija utvrdio nisu mogle da budu povezane sa podnosiocima molbi“.

Sud u Los Anđelesu je objavio najnoviju odluku nakon što se Spejsi pojavio na sudu u Velikoj Britaniji kako bi "uz velike napore" porekao optužbe za seksualno zlostavljanje učinjeno pre 17 godina u ovoj zemlji.

U londonskom Old Bejliju 14. jula on je negirao pet optužbi u vezi sa trojicom muškaraca, koji su sada u 30-im i 40-im godinama. Navodni zločini su se, kako se navodi, dogodili u Londonu i Glosterširu između 2005. i 2013. godine, tokom kojih je Spejsi bio umetnički direktor pozorišta Old Vic.

