OGLASILA SE SNAJA VIKTORIJE BEKAM NAKON VESTI DA SU U SVAĐI: Oči joj pune SUZA, a njena poruka je obišla svet (FOTO)

Nikola Pelc, supruga Bruklina Bekama, objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj očiju punih suza leži u krevetu i gleda u daljinu. Uz fotografiju je objavila i emotivan tekst koji su strani mediji protumačili kao odgovor na šuškanja o njenoj svađi s Viktorijom Bekam, Bruklinovom majkom.

"Ponekad mi je teško da pokažem tužni deo sebe. Odrasla sam sa sedmoro braće i sestara i s dvoje vrlo jakih roditelja i to me osnažilo. Zbog toga ne dopuštam da mi ljudi pokvare raspoloženje ili da me povrede. Oko sebe sam izgradila zid kako bih se zaštitila, što je posebno važno u ovoj industriji", napisala je manekenka.

"Svi imamo dane kad nas neko povredi i u redu je da se osećamo loše. Samo sam htela nešto o tome da napišem jer ovde nikad nisam pokazala tu svoju stranu. Htela sam to da pokažem. Sve vas jako volim i cenim vašu podršku", dodala je Pelc.

foto: Instagram screenshot

Podsetimo, proteklih nekoliko dana strani mediji su pisali da su Nikola Pelc i Viktorija Bekam na ratnoj nozi.

Page Six je naveo da je mogući razlog svađe to što je Nikola ljubomorna na pažnju koju Viktorija uvek dobija, zbog čega ju je isključila iz priprema za venčanje koje se održalo u aprilu ove godine u Palm Biču na Floridi.

(Kurir.rs)

