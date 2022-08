KANJE VEST SLAVI RASKID KIM KARDAŠIJAN I PITA DEJVIDSONA: Skovao pakleni plan da je vrati, a ovo mu je PRVI KORAK!

Reper Kanje Vest je, čini se, jedva dočekao vesti o raskidu bivše supruge Kim Kardašijan i Pita Dejvidsona.

Kim je prošle godine podnela zahtev za razvod od Kanjea, a nakon što je započela vezu s Dejvidsonom, Vest je stalno pokušavao da sabotira njihovu vezu javno omalovažavajući dečka svoje bivše supruge. Sada, čini se, želi da nagovori Kim da odustane od razvoda.

foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

- Ovaj raskid je podsticaj Kanjeu da se više trudi i ponovo pridobije Kim i natera je da odustane od njihovog razvoda. Mesecima joj je govorio da njoj i Pitu nije suđeno. I iako Kanje nije bio Pitov najveći obožavatelj, poslednjih nedelja se fokusirao na to da pokaže Kim da su čvrsta porodica - rekao je izvor za strane medije.

- Kim se dosad jednostavno fokusirala na to da Kanje bude najbolji otac. Ona će uvek obožavati Kanjea i ceniti ga kao oca njihove dece, ali moraće da uloži velik napor da je ponovo osvoji. On ne misli da je to nemoguće. Poslednjih nedelja su se jako dobro slagali - dodao je izvor.

foto: Profimedia

Ipak, prijatelj blizak Kim Kardašijan rekao je da ona ne namerava da se vrati bivšem mužu.

- Malo je verovatno da će se predomisliti oko razvoda. Rešili su pitanje zajedničkog roditeljstva i ona to ne želi da pokvari. Kim oseća da ima kontrolu nad svojim životom više nego ikad pre. Nemojte se iznenaditi ako se opet pojavi s mlađim muškarcem - rekao je.

foto: Profimedia

Podsetimo, rijaliti zvezda i komičar vezu su raskinuli nakon devet meseci. Zvanično su počeli da se zabavljaju u novembru prošle godine.

Fanovi su počeli da nagađaju o njihovoj vezi nakon što su se zajedno vozili u lunaparku i tamo se držali za ruke, a sve je snimila kamera.

(Kurir.rs)

