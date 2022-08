ANĐELINA BREDU PITU NE DA MIRA: Okomila se na njega, pa NE PUŠTA! Odlučila da U RATU ide DO KRAJA! Evo šta je sad smislila!

Sledećeg meseca navršiće se tačno šest godina otkako je jedan od najpraćenijih šoubiz razvoda šokirao svet. Reč je, naravno, o Anđelini Džoli i Bredu Pitu, a glumica je iznenadila fanove kad je podnela zahtev za razvod od holivudskog lepotana.

Međutim, uprkos tome što su 2019. proglašeni zakonski samcima, bivši supružnici još uvek ne mogu da postignu dogovor o starateljstvu nad svojom decom - čak ni kada ona dođu u doba za polazak na fakultet.

"Čini se da je Anđelina odlučna u tome da Bred nikada ne dobije pola starateljstva", rekao je jedan izvor upoznat s njihovom pravnom bitkom za The Post.

“Ima nekih koji kažu da ona neće stati sve dok deca ne odrastu, tako da Bred nikada neće imati zajedničko starateljstvo.”

To je samo poslednja salva optužbi u naizgled beskrajnom ratu.

“Anđelina stalno napada Breda. I namjerno je prodala svoj sporni deo njihovog vinograda kupcu za kojeg je znala da ga Bred ne želi”, smatra Pittov prijatelj.

Iako se Pit u poslednje vreme sve češće pojavljuje na crvenom tepihu širom sveta, čini se da ne može da pobegne od Anđeline.

U sudskim dokumentima iz juna tvrdio je da je namerno htela da mu nanese štetu prodajom svog udela u Chateau Miraval, i to ruskom biznismenu Juriju Šefleru, osnivaču Stoli votke.

Pit je rekao da su se složili da nikada neće prodati svoje deonice bez dozvole onog drugog, ali Džoli je, čini se, odlučila to da ignoriše.

"To je njegova beba, jako je ponosan na to i sav prihod od posla uložio je u vinograde i studio na imanju", rekao je njegov prijatelj, otkrivši da se na imanju nalazi i studio za snimanje.

“Nažalost, Anđelina je prodala svoj deo, što je bilo protivno njihovom dogovoru, i to nekome koga su oboje ranije odbili”, dodao je prijatelj.

A tu je i nedavna vest da su advokati Anđeline Džoli poslali nalog na dodelu SAG nagrada u februaru, nadajući se da će uhvatiti Pita nespremnog sa sudskim pozivom u vezi s Miravalom. Međutim, on tom događaju nije prisustvovao. Upućeni izvori tvrde da je to bio još jedan primer kako Džoli pokušava da napravi scenu u javnosti i pogorša ionako lošu situaciju.

U aprilu je Page Six izvestio da je Džoli navodno pokrenula očajnički potez i tužila FBI pod imenom Džejn Do kako bi više saznala o njihovoj istrazi navodnog incidenta koji se dogodio u privatnom avionu 2016, a u kojem je došlo do svađe između Breda i njihovog sina Medoksa. Vlastima je bio upućen anoniman poziv, koji je pokrenuo istragu FBI-a. Nekoliko dana kasnije, Džoli je podnela zahtev za razvod.

A čini se da su iza kulisa stvari postale još napetije kada je Pitov pravni tim izjavio da su Džolini advokati pokušali da sankcionišu njihovog dečjeg psihologa jer je, prema njenom mišljenju, navodno stao na stranu Breda Pita, zaključivši da bi on trebao da dobije zajedničko starateljstvo nad decom.

Psiholog Sten Kac, koji je razgovarao s njihovom maloletnom decom o pitanju starateljstva, trenutno je pod istragom glavnog državnog advokata Kalifornije.

Nakon godina natezanja, Pit je u maju 2021. dobio zajedničko starateljstvo nad svojom maloletnom decom. Međutim, sudija je naknadno izuzet iz slučaja jer nije otkrio poslovne odnose s Pitovim advokatima. Tako se sve vratilo na početak, a bivši par i dalje se bori za starateljstvo nad decom.

"Sve stoji. Prošla godina je bila pravi rolerkoster. Bred je dobio zajedničko starateljstvo u dugoj, detaljnoj sudskoj odluci. Međutim, žalbeni je sud poništio odluku na temelju nečega što nema nikakve veze sa suštinom ovog slučaja. Bio je to interni spor između sudija, nema veze sa sporazumom o starateljstvu. To su bile tehnikalije. Nejasno je u kojoj se to trenutno fazi nalazi", rekao je izvor za Page Six.

Veruje se i da Pit nije blizak s najstarijim sinom Medoksom, koji je nedavno napunio 21 godinu. Na pitanje koliko često glumac viđa drugu decu, izvor kaže: "Viđa ih, ali i dalje nema zajedničko starateljstvo. Ali on to pokušava da reši."

