ON JE NAJOPASNIJI ČOVEK NETA! Zvezda traženija od Kim Kardašijan je JEZIVA: Osumnjičen za SILOVANJE, trgovinu ljudima i seksizam!

Mizoginija, seksizam, propagiranje silovanja i trgovine ljudima. Sve se to vezuje za Endrjua Tejta koji se smatra jednim od najopasnijim imenom na društvenim mrežama i koji se sasvim opravdano našao na meti žustrih kritika.

Endrju smatra da je ženama isključivo mesto u kući, da žene ne treba da voze i da su vlasništvo muškarca. Takođe, misli i kaže da žrtve silovanja moraju da „snose odgovornost” za seksualne napade. Hvali se time da izlazi sa devojkama uzrasta od 18 do 19 godina jer on može da „ostavi otisak” na njima, otkrivaju snimci koje objavljuje na Instagramu.

foto: Printscreen Instagram

U drudim video objavama ovaj britansko-američki kikbokser, koji pozira pored brzih automobila, sa oružjem i sa željom da se predstavi kao plejboj, priča o udaranju i gušenju žena, bacanju njihovih stvari i sprečavanju da izlaze napolje.

- Udarim je mačetom, udarim je u lice i zgrabim je za vrat. Umukni, ku*ko - kaže on u jednom videu, "glumeći" kako bi napao ženu ako bi ga ona optužila za prevaru. U drugom snimku opisuje bacanje ženskih stvari kroz prozor. U trećem, bivšu devojku koja ga je optužila da ju je udario - što on poriče - naziva "glupom motikom".

foto: Printscreen Instagram

Dobrotvorne organizacije koje se bore protiv zlostavljanja u porodici opisale su objave Endrjua Tejta kao ekstremnu mizoginiju, koja može da radikalizuje ponašanja starijih i mlađih muškaraca, i da uzrokuje posledice u realnom svetu. Stručnjaci opominju, ali je Tejt i dalje prisutan na internetu.

Mizoginija udružena sa ogromnom moći na društvenim mrežama

Ovaj 35-godišnji muškarac je jedna od najpoznatijih ličnosti na TikToku, gde su njegovi snimci pogledani 11,6 milijardi puta. Na društvenim mrežama predstavlja se kao guru za samopomoć, koji svojim uglavnom muškim obožavaocima nudi recept za zarađivanje novca, privlačenje devojaka i „beg iz matriksa“. Tejt je za nekoliko meseci prešao put od skoro nepoznatog imena do jednog od ljudi o kojima se najviše priča na svetu. Primera radi, u julu je bilo više Gugl pretraga njegovog imena nego pretraga o Donaldu Trampu i Kim Kardašijan, a zna se da je TV zvezda bila nepobediva na internetu.

foto: Printscreen Instagram

Kako je nastala Tejtova popularnost?

Dokazi do kojih je došao "Observer" pokazuju da se Tejtovim sledbenicima govori da preplave društvene mreže njegovim video snimcima, birajući pritom najkontroverznije klipove kako bi postigli maksimalan broj pregleda.

Koordinirani napor koji uključuje hiljade članova Tejtove privatne onlajn akademije Univerzitet Hustler i mrežu naloga za kopiranje na TikTok-u, stručnjaci opisuju kao „očigledan pokušaj da se manipuliše algoritmom“ i veštački poveća njegov sadržaj. Za manje od tri meseca, ova strategija mu je donela ogroman broj pratilaca na mreži i potencijalno milione funti: 127.000 članova sada plaćaju 39 funti mesečno da bi se pridružili zajednici Hustler univerziteta, među njima je veliki broj muškaraca odnosno mladića iz Velike Britanije i SAD.

foto: Printscreen Instagram

Udario ženu kaišem, promovisao homofobiju i rasizam

Odrastao je na imanju u Lutonu, kao sin radnika u ugostiteljstvu i majstora šaha. Dugo je bio na naslovnim stranicama zbog najblaže rečeno kontroverznih ispada. Tokom svojih dvadesetih radio je kao TV producent i istovremeno trenirao kik-boks u lokalnoj teretani, nastavljajući da se profesionalno bori i osvaja svetske titule.

Činilo se da je 2016. njegova karijera već bila gotova nakon što je izbačen iz 17.sezone "Velikog brata" zbog snimka na kojem udara ženu kaišem.

foto: Printscreen Instagram

- Bila je to igra - branio se. Ubrzo nakon toga pojavio se drugi video na kojem je prikazano kako govori ženi da prebroji modrice koje joj je on očigledno naneo. I Tejt i žena su negirali da je došlo do bilo kakvog zlostavljanja i rekli su da snimci prikazuju "dobrovoljni seksualni odnos".

Na njegovoj Tviter stranici pronađeni su zatim postovi sa homofobičnim i rasističkim uvredama. Zatim su ga u septembru 2017. kritikovale dobrotvorne organizacije za podršku mentalnom zdravlju jer je rekao da depresija „nije stvarna“. Sledećeg meseca je u jeku pokreta #MeToo rekao da žene treba da „snose određenu odgovornost“ za silovanje, a taj stav je ponavljao i zbog njega mu je, kao i zbog ostalih incidenata, zabranjen pristup Tviteru.

foto: Printscreen Instagram

Šokantno i ironično, to je povećalo njegovo bivstvovanje na javnoj sceni pa se ubrzo pojavio u InfoVars-u, podkastu teoretičara zavere Aleksa Džonsa, fotografisao se sa Jutjuberom Polom Džozefom Votsonom koji zastupa desničarske stavove i sreo se sa Donaldom Trampom mlađim u Trampovoj kuli, nakon što je objavio na Fejsbuku:

- Porodica Tejt podržava Trampa! - podseća "Gardijan".

Žene ne treba da idu na odmor, smatra Tejt koji je bežao od optužbi za silovanje

U međuvremenu se u Velikoj Britaniji družio sa žustrim zagovornikom Bregzita Najdželom Faražom, a njegove fotografije sa Fejsbuka otkrile su vezu sa ntiislamskim aktivistom Stivenom Jaksli-Lenonom, poznatim kao Tomi Robinson. Tejt ga je u u podkastu opisao kao „čvrstog momka” sa „dobrim srcem”, sa kojim se „družio nebrojeno puta”. Nakon što se 2019. pojavio u kući Majka Stučberija, novinara koji ga je kritikovao na internetu - a nekoliko dana nakon što je Robinson učinio istu stvar, kontaktirana je policija. Incident je doveo do toga da je supruga pomenutog novinara doživela napad panike, a Tejt je odigrao ključnu ulogu u preseljenju Stučberijeve porodice iz Velike Britanije u Nemačku.

foto: Printscreen Instagram

Mnogo pre njegovog uspona na TikToku Tejtovi stavovi o ženama bili su kristalno jasni. Na Fejsbuku je 2018. oplakivao „propadanje zapadne civilizacije“ nakon što je na aerodromu Hitrou ugledao poster „koji ohrabruje devojke da odu na odmor, umesto da ih ohrabruje da budu majke pune ljubavi i odane supruge“.

Otvoreno je pričao o tome da je bio osumnjičen za nasilje nad nekoliko žena, iako nije rekao da li je bio optužen za te napade. Napomenuo je jedino da je bio optužen za prekršaj u vožnji 2018. U jednom intervjuu opisao je incident u kojem mu je žena izbila telefon iz ruku u klubu, muškarac ga je udario, pa su počeli da se rvaju. U tuči je, kako je dodao, slučajno udario ženu i slomio joj vilicu. Na drugom snimku je izjavio da je pod policijskom istragom zbog navodnog zlostavljanja žene, ali je negirao krivicu.

Kako prenosi Žena blic, otprilike u vreme kada je britanska policija istraživala optužbe za zlostavljanje, pretpostavlja se da je Tejt napustio Britaniju i otišao u Rumuniju. U jednom snimku u kojem objašnjava razloge za ovaj potez, sugerisao je da je to uradio da bi lakše izbegao optužbe za silovanje. To je činilo „verovatno 40 odsto razloga” zbog kojih se preselio.

foto: Printscreen Instagram

- Nisam silovatelj, ali mi se sviđa ideja da jednostavno mogu da radim ono što želim. Volim da sam slobodan - istakao je.

Tejt trenutno živi u Rumuniji i nikada neće doći u Srbiju

- Želim da živim u državi gde mogu da platim policajcu 50 evra kad napravim prekršaj. Želim da živim u državi gde svi imamo pravo na korupciju, a ne na kao na Zapadu, gde je to pravo rezervisano samo za bogataše - rekao je.

Endrju Tejt je obećao da nikada neće doći u našu zemlju a razlog je sledeći. Njegov trener Bosanac Amir ratovao je protiv Srba u ratu devedesetih. Napomenuo je da nema ništa protiv nšeg naroda, ali da je njegova odluka odraz "poštovanja prema treneru".

Optužbe za trgovinu ljudima

Usledilo bi još optužbi. U januaru je "Dejli Miror" izvestio da su Tejt i njegov brat Tristan „zarađivali milione sa sajtova za veb kamere na kojima su muškarci davali čitavo bogatstvo i nasledali na lažne priče manekenki“. Policija je u aprilu upala u vilu braće Tejt nakon dojave američke ambasade da je 21-godišnja Amerikanka zadržana tamo protiv njene volje. Tejtovi su privedeni na ispitivanje, negirali su krivicu. Rumunske vlasti saopštile su prošle nedelje da je istraga, koja je kasnije proširena na optužbe o trgovini ljudima i silovanju, u toku.

foto: Printscreen Instagram

Sa druge strane, samo u ovm mesecu, klipovi označeni njegovim imenom pogledani su više od milijardu puta.

Opasna armija Tejtovih sledbenika

Objave na društvenim mrežama ne dolaze od samog Tejta, koji izgleda u poslednje vreme da nije aktivan na platformi, već sa stotinu drugih naloga, koji često koriste njegovo ime i fotografiju, a koje vode njegovi sledbenici - članovi Hustlerovog univerziteta. Članovima, u koje spadaju i dečaci od 13 godina, rečeno je da mogu da zarade do 10.000 funti mesečno zahvaljujući časovima o ulaganju u kripto kriptovalute, isporukama bez plaćanja i regrutovanjem drugih na Hustlerov univerzitet, što im donosi 48 odsto provizije za svaku osobu koju preporuče, navodi "Gardijan".

U jednom vodiču, „studentima“ Univerziteta Hustler savetovano je da je privlačenje „komentara i kontroverzi“ ključ uspeha:

foto: Printscreen Instagram

- Ono što u idealnom slučaju želite je kombinacija- 60 do 70 odsto obožavalaca i 40 do 30 propocenata onih koji te mrze Hoćeš argumente, hoćeš rat.

Opasan uticaj Tejta na ostale muškarce

Kritičari kažu da popularnost Endrjua Tejta izaziva zabrinutost zbog mizoginije na mreži i potencijalne radikalizacije, a jedna žena ga je okarakterisala kao „najstrašnijeg muškarca na internetu“. Druga, koja je tražila savet na forumu, opisala je kako su se „stav i mišljenja“ njenog dečka „dramatično“ promenili nakon gledanja snimaka Tejta.

Andrea Simon koja je direktorka koalicije "Zaustavite nasilje nad ženama" izjavila je da brojni Tejtovi snimci „očigledno krše“ uslove TikToka i rekla da ova platforma ne preduzima ništa i time na kraju profitira od potencijalne radikalizacije svojih mladih muških korisnika.

foto: Printscreen

- Gledanje takvog materijala u mladosti može oblikovati dečja iskustva i stavove, što rezultira dodatnom štetom po žene i devojčice u školi i van nje i na mreži - rekla je Hana Rašer iz NSPCC.

Tejtov uspon takođe pokazuje kako je TikTok algoritam otvoren za manipulaciju od strane loših aktera, rekao je Kalum Hud, šef istraživanja u Centru za suzbijanje digitalne mržnje i dodao:

- Opasna stvar je to što je veoma privlačan sadržaj, a TikTok algoritam je toliko agresivan da treba samo da pauzirate nekoliko trenutaka pre nego što počne da vam preporučuje sličan sadržaj iznova i iznova.

Reakcija TikToka

Pitaju se mnogi zašto Tejta ne zabrane na društvenim mrežama. Predstavnik TIkToka je rekao: "Mizoginija i druge ideologije i ponašanja koja podržavaju mržnju ne tolerišu se na TikTok-u, a mi radimo na tome da pregledamo ovaj sadržaj i preduzmemo mere protiv kršenja naših smernica. Neprestano se trudimo da ojačamo svoje politike i strategije, uključujući dodavanje više zaštitnih mera".

foto: Printscreen

Milioni prate braću Tejt na Instagramu

Endrju Tejt na Instagramu ima 4.1 milion pratilaca, dok njegovog brata Tristana koji promoviše sličan "imidž" ima 1.1 milion fanova.

"Milioneri svoje privatne avione pune ku*ama, ali moja sekretarica je dobra devojka", kaže na Instagramu Tristan Tejt.

(Kurir.rs/Ženablic)

