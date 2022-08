PREMINUO BASISTA GRUPE THE POGUES: Odlazak Derila Hanta

Deril Hant, basista grupe The Pogues, preminuo je u 72. godini.

Bend je obajvioo crno-belu fotografiju Hanta, koji je bio član sastava od 1986. godine, kako drži gitaru, citirajući stihove njihove pesme "Love You Till the End", koju je inače napisao Hant: "Znam da želiš da me čuješ kako dišem/ volim te do kraja" ("I know you want to hear me catch my breath/ I love you till the end").

We are saddened beyond words. Our Darryl passed away yesterday afternoon in London. Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022 ‘I know you want to hear me catch my breath I love you till the end’ pic.twitter.com/9TZWx8eLLc — The Pogues (@poguesofficial) August 9, 2022

Pevač grupe The Pogues Šejn Mekgovan opisao je Hanta kao "velikog prijatelja i velikog basistu".

- Veoma mi je žao što je Deril preminuo, bio je zaista fin momak i veliki prijatelj i odličan basista. Svima će nam nedostajati - napisao je on.

Pre nego što je Hant počeo da svira bas u grupi The Pogues 1986. godine, kada je zamenio Kejt O'Riordan, koja se udala za Elvisa Kostela, bio je deo sastava Plummet Airlines And The Favourites.

Muzičar je svirao na pet albuma grupe The Pogues, uključujući njihov klasik iz 1988. godine "If I Should Fall From Grace With God".

Pesma "Love You Till the End", koju je Hant napisao, našla se u filmu "P.S. I Love You" iz 2007. godine, piše NME.

(Kurir.rs/Telegraf)