SER ELTON DŽON SNIMIO DUET S ŽENOM KOJU TRAŽI FBI! Njegova verna obožavateljka odlično peva, pojaviće se ZAJEDNO NA TURNEJI!

Vest da su slavni pevač i Britni Spirs obnovili saradnju sada je i zvanično potvrđena!

Naime, ser Elton Džon je na Tviteru podelio sliku sa emodžijem ruže i rakete sa natpisom #HoldMeCloser. Za 'Hold Me Closer' se kaže da je obnovljena verzija njegove pesme 'Tiny Dancer'.

foto: Instagram

Krajem jula počelo je da se šuška da su se Britni i Elton Džon sreli u tajnosti i da su snimili remiks hita iz 1971. kao i da je ova po mnogima nesvakidašnja saradnja bila Eltonova ideja jer je saznao da je Spirsova njegov veliki obožavalac.

Oni koji su prisustvovali snimanju remiksa pesme 'Tiny Dancer' za duet su rekli da je neverovatan.

- Poludeli smo koliko je dobro ispalo, ovo će biti veliki hit – ocenili su za Page Six.

Inače „Hold Me Closer“ je zvanično prva pesma koju je Spirs objavila od njenog hvaljenog albuma Glory (Slava) iz 2016. godine. Doduše, Britni Spirs je objavila u julu, kako kažu njeni fanovi, uzbudljivu verziju svog debitantskog singla Baby One More Time, otkrivajući da želi da objavi ažuriranu verziju pesme Eltona Džona.

foto: Profimedia

Čini se da je konačno došao taj dan: Britni se vraća u muzičku industriju ništa manje nego u duetu sa sir Eltonom Džonom!

Tajno su se sreli u studiju na Beverli Hilsu, a prošle nedelje je Spirsova već nastupila s novim snimkom, dok će ga Universal Music objaviti tokom avgusta,

Veruje se da bi njih dvoje mogli da nastupe zajedno tokom Eltonove turneje po Severnoj Americi, a karte su već rasprodate.

Novu verziju numere o kojoj sad svi govore producirao je Endrju Vat, dobitnik Gremija koji je ranije radio sa Džonom na albumu „The Lockdovn Sessions“.

- Nisam delila svoj glas veoma dugo… možda predugo… i evo mene kako sviram u svojoj kući. Radujem se duetu – porućila je ranije Britni i – nestala sa društvenih mreža.

foto: Instagram

Tačnije, počela je s vremena na vreme da objavljuje crvene kvadrate na Instagramu umesto svojih fotografija, što je zabrinulo njene fanove koji su od FBI tražili da je hitno pronađe i vidi šta se s njom događa.

Sada će svima laknuti.

Kurir.rs/attitude.co.uk

Bonus video:

02:58 Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu