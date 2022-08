PUKLA SU MI TRI PRŠLJENA: Srpska glumica prošla PAKAO NA POROĐAJU, mesecima se oporavljala, zbog toga više NE ŽELI da rađa

Glumica Ivana Jovanović se pre 13 godina proslavila ulogom Nede u seriji "Greh njene majke", koja se trenutno reprizira na RTS-u, a nakon ovog projekta povukla se iz javnosti i odselila iz Srbije.

Sa bivšim suprugom Nemanjom dobila je sina Viktora, a u međuvremenu se, posle sedam godina braka, razvela i otpočela novi život u Americi, gde i danas živi i radi. Iako je dan rođenja deteta najsrećniji dan u njenom životu, glumica ga, nažalost, pamti i po traumatičnim iskustvima.

Kako je ispričala, na porođaju su joj slomljena tri pršljena, zbog čega je mesecima nakon toga bila prikovana za krevet.

- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije - ispričala je svojevremeno Ivana za "Story".

Oporavak je dugo trajao, ali je Ivana sve vreme bila optimistična i pozitivni duh je nije napuštao. Ipak, tada je priznala da zbog neprijatnog iskustva koje je imala nije spremna na drugu trudnoću.

- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - rekla je tada.

Glumica je pre nekoliko godina otkrila da u Los Anđelesu, gde sada živi, radi kao kreativni menadžer u jednom restoranu, ali i kao instruktor joge.

- Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše - rekla je Ivana jednom prilikom za magazin "Gloria", pa se osvrnula na svoj trenutni posao.

- Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge - ispričala je ona tada.

