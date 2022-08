ZBOG OVOGA DOBIJA PRETNJE SMRĆU! Manekenka ubeđena da je MERILIN MONRO, a ljudi besne kada se slika: Zaslužuješ da umreš! (FOTO)

Da ljudi imaju idole, to je činjenica, ali ponekad se dešava da zaista preterano obožavaju svog idola, što može da dovede do toga da kopiraju te poznate ličnosti i trude se da postanu one. Upravo se to dešava sa britanskom influenserkom Lejlom Dobinson.

foto: Printscreen

Ideja da postane Merilin Monro rodila se spontano. Kaže da je odavno obožavatelj žene koja je pedesetih godina prošlog veka postala seks simbol za kojim svet uzdiše i danas. Voli da se oblači i šminka kao ona, a jednom kada se obukla u stilu slavne glumice, mama joj je rekla da liči na nju i da bi mogla da bude sledeća Merilin Monro. To je ona uradila. Postala je Merilin Monro, zapravo verna kopija holivudske ikone.

Ipak, neki ljudi nisu oduševljeni činjenicom da kači svoje slike na kojima liči na poznatu divu, te joj često šalju pretnje putem društvenih mreža i nazivaju je lažnom i narcisoidnom.

foto: Printscreen

- Dešavalo se to nekoliko puta, uvek sa anonimnih naloga. Dobijala sam poruke tipa: "Ružna si!", "Zaslužuješ da umreš!", ali me to ne pogađa. Zapravo, motiviše me da nastavim i objavljujem kao što više fotografija. Na kraju, da nema hejtera ne bih nigde stigla - iskreno kaže Dobinson i dodaje da ne želi da bude baš kao Monro, ali da je inspiriše kao osobu:

- Kada mi neko kaže da ličim na nju, za mene je to kompliment koji mogu da prihvatim.

Ona se nada da će joj njen izgled otovoriti vrata Holivuda, kao što je bio slučaj sa slavnom glumicom, koju imitira:

- Oduvek mi je bio san i strast da postanem model, da budem slavna, i znam da će se to jednog dana i desiti - zaključuje Dobinson bez lažne skromnosti.

foto: Printscreen

- Prilično sam samouverena i psihički jaka, tako da me preteće i mrziteljske poruke koje mi anonimni ostavljaju na Instagramu nimalo ne uznemiravaju. Čak mi je zabavno da gledam kako nerviram ljude, jer ih više nerviram. , što više privlačim njihovu pažnju - otkriva Britanka koja se ozbiljno bavila manekenstvom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:42 JELENA GAVRILOVIĆ PREPLAKALA KONCERT: Glumica otkrila šta joj je nateralo suze na oči STVARNO SMO ZASLUŽILI TAKAV JEDAN KONCERT