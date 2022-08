MADONIN SIN OBUKAO HALJINU! Ona je u sedmoj deceniji, a on joj KRADE ODEĆU: Rešili da izađu, pa šokirali stajlingom! (FOTO)

Svetski popularna pevačica Madona ima 63 godine i retko priča o svom privatnom životu i porodici. Ona ima šestoro dece, a do sada ona nije iznosila javno detalje o njima. Ipak, o šesnaestogodišnjem sinu Davidu Bandi, koga je usvojila iz sirotišta u Malaviju, otkrila je nekoliko detalja.

- Može da obuče bilo koju odeću i da izgleda otmeno. To je stvarno iritantno. On nosi moju odeću i bolje izgleda u njoj. Čak i u haljini izgleda muževno - ispričala je Madona Džimiju Falonu u emiiji "The Tonight Show"

Madona inače često deli zajedničke fotografije sa sinom,pa tako nije imala problem da podeli ni fotografiju njega u haljini.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:58 Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu