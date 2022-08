PREMINULA POZNATA HOLIVUDSKA GLUMICA: Robin se dugo se borila protiv STRAŠNE bolesti, ali tu bitku nije uspela da dobije

Američka glumica Robin Grigs je preminula u subotu, 13. avgusta u 49 godini, a pre smrti se borila sa opakom bolešću, odnosno rakom grlića materice.

Vest je objavljena na njenoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

foto: Profimedia

- Pozdrav svima, sa velikom žalošću vas obaveštavam da je Robin preminula. Međutim, ona više ne pati, a volela bi da to upamtimo i da je pamtimo samo po lepim stvarima. Nikada neću zaboraviti koliko je ona bila otvorena i koliko je želela da podeli svoju priču, kao i to da je prihvatila moju pomoć da je ispriča. Želela je da pomogne ljudima i pusti glas o onome što joj se dešava. Bila mi je čast što sam deo toga. Počivaj u miru, moj prijatelju, volim te i nasmejem se kad pomislim na tebe.

foto: Profimedia

Robin Grigs je bila glumica u sapunicama. Bila je Stefani Hobart u "One Life to Live" (Jedan život), a zatim je glumila Megi Kori u "Another world" (Drugi svet). Svet sapunskih opera je napustila 1995. godine, ali se vratila glumi tokom ranih 2000-ih koje je obeležila ulogama u horor filmovima "Dead Clowns" i "Slashers Gone Wild". Postala je jedan od regularnih učenika na konvencijama horora.

Igrala je u dečijim predstavama pre nego što je prešla na televiziju i film. Pevala je, a objavila je i konceptualni rok album "Love’s Young Nightmare" iz 2004. godine

foto: Profimedia

Iza nje je ostao suprug Majkl Vajli za kog se udala 2013. godine. Sa rakom se borila protekle 2 godine, a na sajtu Go FundMe je uspela 19.000 dolara da plati račune iz bolnice i lekove jer više nije mogla da radi.

foto: Profimedia

U februaru ove godine je rekla da hemioterapija ne reaguje, pa je počela imuno terapiju. Nažalost, kasnije je objavila da ima 4 nova tumora i da se vraća na hemioterapiju. Trudila se da deli svoju priču i priča kako je važno ići na preglede.

(Kurir.rs)

