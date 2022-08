MEGAN I HARI PONOVNO STIŽU U BRITANIJU! Odlučili da posete Evropu, a OVO je razlog: Njihov portparol dao zvanično saopštenje!

Britanski vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl i princ Hari, posetiće Veliku Britaniju sledećeg meseca, što će biti prvi put od proslave Kraljičinog platinastog jubileja početkom juna.

On si doeli odluku da poosete Veliku Britaniju kako bi učestvovali u dobrotvornim akcijama, a svoje putovanje oni će produžiti, te će posetiti i neke dobrotvorne akcije u Nemačkoj.

Par će posetiti Mančester kako bi prisustvovao samitu One Young World, događaju koji okuplja mlade lidere iz više od 190 zemalja, koji će se održati 5. septembra.

Vojvotkinja od Saseksa je savetnik organizacije, kao i Džastin Trudo, ser Ričard Branson i Džejmi Oliver.

Nakon toga, posetiće Invictus igre koje će se održati u Dizeldorfu 2023. godine i događaj u okviru takmičenja pod nazivom One Year to Go, a nakon toga će se vratiti u Veliku Britaniju na dodelu nagrada WellChild 8. septembra.

Portparol para je saopštio:

- Princ Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, raduju se što će prisustvovati nekoliko dobrotvornih događaja koji su im važni.

