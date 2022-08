ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE OTKRILA KAKO DA VAM MUŠKOST IZGLEDA VEĆE! Ova DVA TRIKA koriste glumci: Evo šta zaista misli o malim!

Jedna od najpoznatijih glumica iz filmova za odrasle, Lisa En, utešila je muškarce sa mikro penisima u svojoj emisiji po nazivu "Dudes Do Better", govoreći o tome kako muškarci treba da prestanu da brinu o veličini svog polnog organa, jer ženama to nije presudno.

Naime, ona je pročitala pismo jednog svog slušaoca koji se požalio na ovaj problem, a zatim mu i udelila savet.

foto: Printscreen/Instagram

- Imam 46 godina i nikada nisam bio sa ženom... Moje pitanje je: kakav je seks zapravo? Prekomerna težina takođe znači da imam mikro-penis koji je dugačak samo 7,6 cm. Da li sam u stanju da zadovoljnim ženu? - upitao je ovaj gledalac, a na šta mu je Lisa odgovorila:

- Moramo da se odreknemo loših iskustava koja smo imali kako bismo otvorili vrata dobrim. Što se tiče mikro penisa, muškarci moraju da shvate da je ženama stalo do njega mnogo manje nego što mislite. Razlog zašto mnogi muškarci iz porno industrije izgledaju obdareniji nego što jesu jeste što su vitki, nemaju stomake, pa je logično da deluju veći. Isto tako, oni uklanjaju sve dlake sa intimne regije, što je još jedan trik koji pomaže da izgledaju obdarenije.

(Kurir.rs/Mondo)

