POZNATE SRPKINJE KOJE SU SE SLIKALE ZA PLEJBOJ! Ove lepotice se nisu plašile da pokažu MALO KOŽE: Ne zna se koja je LEPŠA!

Nema mnogo žena iz Srbije koje su bile toliko odvažne da pristanu da se fotografišu za naslovnicu jednog od najpopularnijih časopisa na svetu "Plejboj". Ipak, one koje su se slikale, uradile su to dostojanstveno i pokazale su tek toliko da zagolicaju maštu ljudima, a evo i koje su to dame.

Suzana Mančić

Poznata voditeljka i nekadašnja loto devojka podigla je veliku prašinu kada se naga, otkrivenih grudi, slikala za Plejboj.

foto: Printscreen Twitter

- Okolina me je osudila zato što sam bila na Plejboju, ali su mi prijatelji i članovi porodice rekli da je to jedan izuzetan editorijal. I nisam bila potpuno naga, bilo je tu cveća i cveća. Ne bih se više slikala za neki takav magazin. Ne smem da vam kažem koliko sam novca zaradila od tih fotki jer sam obavezna da taj podatak držim u tajnosti. Mogu samo da kažem da sam bila najviše plaćena u istoriji srpskog izdanja Plejboja - kazala je Suzana Mančić jednom prilikom.

Katarina Žutić

Slobodna i samouverena, Katarina Kaja Žutić se 2004. godina sasvim obnažila za Plejboj. Na zanimljivoj naslovnici ona pozira iz profila sa lukom i strelom, dok su joj leđa išarana tetovažom.

foto: Printscreen Twitter

Nataša Marković

Neko od najpoznatijih uloga Nataše Marković, danas su kultna ostvarenja, poput "Nebeske udice", "Ringeraja", "Sedam i po", "Lisica", "Ono kao ljubav", "Komšija". Ipak, osim po neverovatnim glumačkim iskustvima ostaće upamćena po naslovnici Plejboja. Ona se možda nije sasvim skinula, ali je zato otkrila grudi – ono što je malo koja u Srbiji smela.

foto: Printscreen Twitter

Marija Jakšić

Glumica Marija Jakšić, koju znamo po seriji "Mješoviti brak", odabrala je interesantnu lokaciju za fotkanje za Plejboj. Naime, snimci su nastali na Divčibarama, što i piše na naslovnoj strani na kojoj je Marija jednostavno sasvim gola, podignutih ruku.

foto: Printscreen Twitter

Danijela Vranješ

Glumica koja se proslavila ulogom u filmu "Ona voli zvezdu" slikala se za Plejboj baš nakon ovog ostvarenja. Pozirala je na beloj posteljini bez ijedne krpice na sebi.

foto: Printscreen Twitter

Goca Tržan

Naša poznata pevačica se 2014, u kasnim tridesetima, fotkala za popularni magazin, a jedna je od retkih dama sa ovih prostora koja je pozirala sasvim naga. Ona je pozirala u sedećem položaju, tako da prikriva intimne delove, a nakon toga, istakla je da je za nju to umetnost.

foto: Printscreen Twitter

- Meni nije za karijeru potrebno da se slikam gola, ne vidim svoju ambiciju, da je to bilo potrebno, radila bih mnogo ranije - rekla je Goca.

Jelena Bin Drai

Samo u crnim gaćicama i s rukom preko grudi jedna od najbogatijih Srpkinja i nekadašanja misica pokazala je svoje telo za fanove Plejboja.

foto: Printscreen Twitter

Milica Milša

Možda zbog njenih uloga, možda jednostavno zbog utiska koji odaje, tek Milica Milša, koja je i tada bila jedna od najlepših žena na domaćoj sceni, je mnoge iznenadila kada se skinula za poznati časopis.

foto: Printscreen Twitter

Uz naslov Seks bomba, ona je pozirala na posteljini, a rukama je sakrila grudi.

Milica Bursać

Lepa voditeljka poželela je da uhvati trenutak i ujedno se pridruži poznatim ženama iz naše zemlje koje su stale pred objektiv Plejboja. Pokazala je vitku liniju u seksi pozi na fiokaru, ali nije otkrila baš sve.

foto: Printscreen Twitter

Olivera Kovačević

Za prvo srpsko izdanje magazina Plejboj slikala se Olivera Kovačević, poznata autorka i urednica, ali je bila obučena, te se odlučila za kratku srebrnu haljinicu.

foto: Printscreen Twitter

Rada Radenović

Delimično obučena na naslovnici bila je i Rada Radenović, poznato TV lice. Ona se odlučila za prozirnu kombinaciju, te je njome zagolicala maštu svojim fanovima.

foto: Printscreen Twitter

Lena Bogdanović

Glumica Lena Bogdanović se slikala za naslovnicu Plejboja, ali je imala potrebu da objasni da ona nije jedna od zečica:

foto: Printscreen Twitter

- Slikala sam se za stranice na kojima su poznate ličnosti i tome sam pristupila kao da radim jednu od svojih uloga. Svaka fotografija ima svoju priču. Odeću u kojoj sam se slikala sve vreme sam doživljavala kao pozorišni kostim. Pokušali smo da napravimo omaž poznatim filmskim divama koje su se slikale za Plejboj, tako će mnogi verovatno prepoznati scene iz nekih velikih filmova. Dopala mi se ideja, i ovo sam doživela kao jedan glumački zadatak.

Seka Aleksić

Pevačica Seka Aleksić je imala ideju da publici tek zagolica maštu. Ona je pozirala sa jednom velikom figurom note iza koje je ostalo sve što ona nije želela da pokaže.

foto: Printscreen Twitter

Sofija Milošević

Sofija Milošević prva je srpkinja koja se našla na naslovnici američkog izdanja i to kada su urednici popularnog magazina, 2017. godine, odlučili da vrate golišave slike.

foto: Printscreen Instagram

- Pre svega, ako već niste upoznati sa Sofijom Milošević, onda ste mnogo toga propustili. Ova zavodljiva plavuša osvaja bez obzira na to šta ima na sebi, bilo da su muške bokserice koje je pozajmila ili teksas jakna - naveli su urednici Plejboja.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:02 DUBOKA SAM U SVAKOM SMISLU! Jovana Jeremić otkrila kakva je u krevetu: SEKS PREZIRE? A EVO ŠTA JE NAJVIŠE PALI