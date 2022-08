OBOŽAVALI SMO JE KAO ĐINU IZ SREĆNIH LJUDI Povukla se sa scene u jeku SLAVE, doživela VELIKU TRAGEDIJU, evo kako sad izgleda! FOTO

Glumicu Jugoslavu Drašković svi pamtimo kao Đinu iz serije "Srećni ljudi" i može se reći da joj je ta uloga obeležila život.

Ona je bila ćerka Vukašina Golubovića i starija sestra malog Nece, a svi su željno isčekivali nedelju i nove dogodovštine omiljenih likova. Serija se emitovala od 1993. do 1996. godine, ali tokom godina nije izgubila na aktuelnosti već je dobila i nove obožavaoce.

Ona je diplomirala u klasi Radeta Šerbedžije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, nakon čega je više glumila u beogradskim pozorištima. A onda je dobila ponudu da zameni Dubravku Mijatović i da postane nova Đurđina Golubović u seriji "Srećni ljudi".

Što se Jugoslave tiče, ona je tada ostvarila veliku popularnost, ali je glumica nakon snimanja serije rešila da se povuče iz javnosti.

Naime, ona je 1994. godine upoznala ljubav svog života, baš kad je dobila ulogu Đine. Stanovali su istoj zgradi i svakodnevno se susretali.

Glumica se udala za Zorana Cvetanovića 1995. godine i naredne dobila ćerku Mašu. Povukla se iz sveta glume i započela zajednički rad sa suprugom na firmi. Nažalost, svoju veliku ljubav je izgubila kada je Zoran preminuo 2019. godine. Imao je samo 61. godinu, a Jugoslava još uvek obeležava njegove rođendane, pa je nedavno na Instagramu podelila emotivnu fotografiju uz reči:

"Zauvek tvoj dan. Srećan rođendan gde god da si", napisala je.

Ona više od dvadeset godina nije glumila u serijama, da bi je nedavno videli u "Urgentnom centru" i "Igri sudbine" kao Božidarku, majku manekenke Sofije Šubarević. , a nastavila je i da vodi muževljev biznis koji ima veze sa distribucijom filmova i njihovim premijerama.

"Serija se reprizirala bezbroj puta, tako da ljudi nisu imali priliku da me zaborave. Sada je situacija malo drugačija i deca koja ne pamte "Srećne ljude" danas me po ulici dozivaju sa Božidarka i Brzutka. U seriju "Srećni ljudi" upala sam takoreći preko noći. Bila sam isključivo koncentrisana na to da dobro obavim zadatak. Najviše se sećam dobrog raspoloženja i šala Bate Živojinovića", rekla je glumica za domaće medije o seriji koja je proslavila.

