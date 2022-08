KO ĆE BITI NOVI BOND? Svi BRUJE o nasledniku KULTNE ULOGE, FAVORIT odlučio da ODBIJE ponudu: Šta mislite ko je BUDUĆI 007? ANKETA

Poslednji deo najpoznatije špijunske serije izašao je prošle godine i označio je kraj ere Danijela Krega u ulozi agenta. Jedna od glavnih tema su spekulacije o tome ko će naslediti Krega i otelotvoriti ovu važnu ulogu filmske industrije. Između ostalih u trci za najprestižniju mušku ulogu bio je i Idris Elba, a prema "Dailymail-u", on je odustao od višegodišnjih pregovora o tome da postane sledeći Džejms Bond.

Glasine da 49-godišnji glumac možda neće preuzeti mesto od Danijela Krejga navele su fanove koji spekulišu da koji je sada favorit za tu ulogu. Za sada je na vrhu Henri Kavil, zatim Reže Žan Pejdž, zatim Tom Hardi, Džejms Norton i Čivetel Edžiofor.

Henri Kavil

Godinama unazad se očekivalo da će Henri preuzeti ulogu čuvenog Bonda, a pokazao je da je i dalje zainteresovan za željenu ulogu ako se za to ukaže prilika. On je za "The Sunday Times" 2021. godine rekao da će „vreme pokazati“ da li će postati poslednji glumac koji će tumačiti kultnu ulogu nakon što Danijel Krejg napusti akcionu franšizu. On je za "GQ" 2020. godine rekao da bi "apsolutno iskoristio priliku" ako bi se pojavila, jer bi "voleo da igra Bonda" i zato što bi to "bilo veoma, veoma uzbudljivo".

Reže Žan Pejdž

Prošle godine je priznao da je bio "polaskan" što je bio uvršten među brojne britanske zvezde koje su bile predložene za ovu kultnu ulogu. Međutim, uprkos tome što je favorit kladioničara, zvezda 'Brigertona' je rekla da je zbunjen idejom da pravi bilo kakve planove "u ovom trenutku" i da je "odustao" od toga. Priznao je pomalo kao "trkački konj", te da često potpisuje projekat i potpuno se fokusira na njega.

Tom Hardi

Potvrdio je da želi da bude sledeći agent 007 – odbijanjem da govori o ulozi iz straha da ne završi na „crnoj listi“ zbog brbljanja. Govoreći za "Daily Beast" 2017. godine, priznao je:

- Ako to pomenem, više ga nema.

Objasnio je:

- Znate, među nama u glumačkom bratstvu i u mojoj grupi vršnjaka postoji izreka da ako pričate o tome, automatski ispadate iz takmičenja. Tako da to uopšte ne mogu da komentarišem!

Džejms Norton

Zvezda "Grančestera" i "MekMafije" rekla je da je "ludo i prilično laskavo" da se smatra zamenom za Džejmsa Bonda. Kako je ranije naveo, vreme je da se okrene filmskim ulogama. Snimio je dramu "Mr. Džonsa" i nova adaptacija književnog klasika "Male žene", a uloga Džejmsa Bonda mogla bi da bude njegov sledeći veliki korak. Norton, kao i Tom Hardi, ne želi da otkriva ništa o tome, jer se plaši da će ga producenti Bonda brzo otpisati kao svakog glumca koji prerano počne da se hvali.

Čivetel Edžiofor

Prvi put je objavljeno 2014. godine da je zvezda ostvarenja "12 godina ropstva" izabrana da igra antagonistu 007. Producenti Barbara i Majkl G. Vilson žele nominovanog za Oskara i Zlatni globus, ali tek treba da daju zvaničnu ponudu, prema rečima Raznolikost.

Ovo je navodno bilo pre izlaska filma "Spectre" u novembru 2015. godine, a Danijel je već potpisao da se vrati kao Bond za predstojeći film. Čivetel je 2015. godine rekao za Varieti:

- Želim da Majkl Penja bude Džejms Bond.

Idris je bio favorit kladioničara da zameni Danijela Krejga kao superšpijuna, ali želi da pređe na druge uloge. On je čak predstavio listu predloženih imena producentkinji Barbari Brokoli glumaca koji bi mogli da igraju 007. Izvor je za "The Sun" rekao:

- Fanovi i Barbara su zaista želeli Idrisa, ali on želi da stvori nešto za sebe.

Na premijeri svog filma "The Harder They Fall' 2021. godine, na pitanje da li će on biti sledeći 007 od novog nastavka, Idris je rekao:

- Ne, ja neću biti Džejms Bond.

Producent Džejmsa Bonda je ranije priznao da će trebati mnogo vremena da se izabere Krejgovu zamenu za ulizivog špijuna.

- Ne postoji scenario i ne možemo da ga smislimo dok ne odlučimo kako da pristupimo sledećem filmu - rekla je ona i dodala da će do sledećeg nastavka trebati dve godine. Jedno je ipak sigurno, Bond neće biti žena.

