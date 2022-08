IZ AMERIKE MOŽE DA SE VRATI SAMO U METALNOM KOVČEGU, TO SE I OBISTINILO: Feđa Stojanović za života osetio NAJVEĆU čovečju BOL!

Obožavani srpski glumac, Feđa Stojanović preminuo je 5. maja 2021. godine u 73. godini nakon duge i teške bolesti, ali malo ko je znao za veliku tugu koja ga je zadesila!

Feđa se ženio dva puta. Prvi put, kada je imao samo 25 godina i to devojkom iz gimnazije. Zbog toga što je bio izuzetno mlad, brak nije uspeo, a Feđa je ostao u dobrim odnosima sa prvom suprugom koja mu je rodila sina Uroša Stojanovića. Uroš je ušao u očev svet glume, ali kao reditelj. Njegov najpoznatiji film je "Čarlston za Ognjenku".

Međutim 2017. godine usledila je velika tragedija koja je obeležila Feđin život. Izgubio je sina Uroša, koji je preminuo iznenada u 44. godini u Americi.

- Užasno mi je teško i osećam se strašno što baš ništa u životu nije hteo da me posluša. Možda sam ja previše pristajao na kompromise u životu, ali on nije. Tu je možda i pokleknuo. Mnogo je verovao ljudima, pogotovo onima iz svoje branše. I mislim da je tu pogrešio - iskren je bio glumac svojevremeno.

Bio je ekscentrična osoba, takav je rođen i sve što sam bolovao zbog njega, bolovao sam dok je bio sasvim mali jer sam shvatio da je on takav i da ništa ne pomaže. Imam utisak da mu je moj razvod od njegove majke veoma teško pao i da se sa time nije pomirio do kraja života - govorio je glumac.

Koliko je njegov sin bio specifičan, govori nekoliko činjenica i čudnih detalja. Oženio se u Americi, ali nikoga nije obavestio o tome.

- Poslednjih godina smo kontaktirali isključivo mejlom jer je zabranio da mu telefoniram i to samo zato što sam ga, po njegovom mišljenju, gnjavio. Devet godina nije dolazio u Srbiju jer se posle filma 'Čarlston za Ognjenku' očigledno razočaorao u neke ljude. On je ovde imao fantastične prijatelje što se potvrdilo i na komemoraciji u Jugoslovenskoj kinoteci, ali bilo je i ljudi koji ga nusu voleli. Kada je krenuo u Ameriku rekao je da u Srbiju može da se vrati samo u metalnom kovčegu. Nažalost, to se i obistinilo - pričao je Feđa.

Feđi je majka dala ime po zloglasnom logoru, a glumac je iza sebe ostavio ćerku Zoju koja živi u inostranstvu. Glumac je jednom prilikom rekao da je srećan što se njegova ćerka udala za čoveka kojeg voli, ali da mu izuzetno nedostaje.

