UOČI VELIKOG, SVETSKOG S*ANJA U KOME POBEDNIKA NEĆE BITI SVI ĆEMO NA KRAJU ISPASTI BUDALE: Bora Čorba razvezao jezik, pa OPLEO!

Bora Đordević rokenrol zvezda koja je dovela do radikalnih promena na srpskoj kulturnoj sceni i to upravo svojom poezijom i "ljutim" stavom, no primetićemo da je u poslednjih godina sve je ređe u medijima, pa s obzirom n ato da su retki, njegovi komentari su uvek dragoceni.

Muzičar, koji nastupa na velikim koncertima širom Balkana, ali izbegava medijsku pompu, ipak, pristao je da odgovori na par pitanja, prenosi Informer.

foto: Printscreen

Pre tačno 40 godina objavljen je album "Mrtva priroda", a četiri decenije kasnije izgleda kao da su legnedarne numere i dalje žive. Je li se išta ustvari promenilo?

- Promena je očigledna i velika. Nekad smo te dame o kojima govori pesma "Lutka sa naslovne strane" zvali kurvama, a sada su to starlete. Što se tiče "ideala i budala" pričamo uoči velikog, svetskog sranja u kome pobednika neće biti tako da ćemo na kraju svi ispasti budale.

foto: ATAImages

U autorskom tekstu za TV Reviju iz 1989. pisali ste o Berlinskom zidu i zaključili na kraju da "treba porušiti neke zidove u glavama ljudi kod nas, jer ćemo u suprotnom postati Rumunija i Albanija". Kako danas gledate na tu svoju poruku?

- Pod jedan da se sruši Berlinski zid jer razdvaja ljude, pod dva, da se sruše zidovi šiptarskih kuća iz istog razloga i pod tri da se iz Kineskog zida izvadi bar jedna cigla jer ipak taj zid ima kulturne vrednosti. Ne sećam se da sam pominjao Albance i Rumune, ali to danas nije ni bitno jer smo po krajnje fašistickoj ideologiji zapadnog sveta svi proglašeni za nekakve druge i treće narode. Po meni svi narodi su prvi narodi.

foto: ATAImages

U numeri "Rokenrol" kažete "Bube, Jale, lažne Raste svi prodaju maglu, dim a muziku upropaste masina im sredi stim. Vestačke se zvezde prave što pevaju kao fol neke polugole krave ubijaju rokenrol". U ovoj pesmi ste jasno rekli šta mislite o današnjem stanju u muzici. Da li vam je neprijatno kad vas zovu u istu emisiju sa "raznoraznim polugolim kravama"?

- Poslaću Vam sliku polugolih krava s kojima sam juče bio u društvu.

Da li vam teško padaju godine i činjenica da ste, kada se gleda po zakonskim parametrima, već spremni za penziju ili se ipak osećate kao gladijator, kao što kažete u jednoj pesmi?

- Veš godinama sam u penziji i naravno da se još borim. Što se poroka tiče - nemam ih. Rado ih se sećam, ali sam sve ukinuo. Ljubav je čudo!

foto: Vladimir Šporčić

Šta nas čeka u novom albumu?

- Novi album će se zvati "Tamna strana Sunca", a podnaslov je "Pesme ljubavi i smrti", tako da još ne mislim da riknem, ali je logično da o tome razmišljam. I zato sam napisao jednu pesmu:

I kada nestanem naćiću način, kad vidim da si pala u krizu, u tvom životu da budem začin, da ti se nađem, da budem blizu.

Moram na jedan poduži izlet, vraćam se sigurno, to nije problem, Ma to je rastanak samo na izgled, zato bez suza kad jednom odem.

Pogledaj u oči našeg malog psa, duboko u njima sakriću se ja, pogledaj u oči našeg malog psa.

