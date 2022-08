RAZMAŽENOG TATINOG SINA URNIŠU NA MREŽAMA Pitali Bekama mlađeg odakle mu pare za skup AUTO, njegov odgovor izazvao LAVINU reakcija

Popularni tiktoker Danijel Mek je objavio video u kom je zaustavio Bruklina Bekama u Los Anđelesu dok se vozio u svom skupocenom McLarenu P1, a Bekamov prvenac je sve iznervirao svojojm odgovorom.

No, krenimo redom.

Model, kuvar, ambasador i šta sve ne, kao i sin Dejvida Bekama, Bruklin (23) postao je predmet sprdnje nakon što je na jednom snimku za TikTok otkrio kako mu je karijera "kuvara" pomogla da priušti sebi novi luksuzni sportski automobil.

Popularni tiktoker Danijel Mek je nedavno uhvatio najstarijeg sina multimilionera Dejvida i Viktorije Bekam dok je krstario Beverli Hilsom u svom crvenom McLarenu P1.

Mek je poznat po tome što u šetnji ulicom nasumično traži vozače skupih automobila pa ih onda pita šta rade i čime se bave u životu da to mogli da priušte.

S istim uzbuđenjem, iste stvari je upitao i Bruklina, koji često objavljuje snimke na kojima kuva razna jela kod kuće.

- Hej, čoveče! Kako zarađuješ za život? Tvoj auto je sjajan! - upitao ga je na početku Mek.

Na vrhu snimka je napisao da automobil košta neverojatnih 1.2 miliona dolara (oko 140.000.000 dinara/1.200.000 evra) i da je izrađeno samo 375 primeraka.

- Ja sam kuvar - odgovorio mu je kratko i jasno Bruklin, a na to ga je Mek ponovno upitao:

- Ti si kuvar? Stvarno? Jesi li, kao najbolji kuvar na svetu?

Bruklin u je ponosno odgovorio: "Trudim se da budem. Samo sledite svoju strast. Što god vas čini srećnim, samo nastavite to da radite!"

Ovo sve je razjarilo korisnike Tik Toka i čitaoce britanskih portala, koji smatraju da je licemerno tvrditi da si automobil od milion funti zaradio kao kuvar, budući da nije poznato da Bekam zapravo zarađuje od ovog posla. Štaviše, mnogi veruju da Bruklina izdržavaju roditelji i da se on razmeće njihovim bogatstvom, zbog čega je pomalo dvolično to što je njegov savet za uspeh, pratiti snove.

Logično, posle svega, ispod Mekove objave samo su se nizali negativni i posprdni sarkastični komentari na račun mladog bogataša.

- Roditelji su mi bogati pa samo nekako živim; Kako zarađujete za život? Rođen sam; On nikada u životu nije odradio smenu u restoranu; Rođen u multimilijunaškoj porodici i sada oženjen ćerkom milijardera. Ali on je kuvar! - samo su neki od komentara na video popularnog tiktokera.

Bruklin se do sada oprobao u toliko toga. Posldnju stavar koju je uprskao je i unasan posao sa brendom "Superdry". Naime, trebalo je da bude njihov ambasador, postavi nekoliko fotografija na društvene mreže, ali je ipak dobio otkaz jer su čelnici "odlučili da radimo sa drugačijim talentima za proleće/leto 22".

Pre toga je pokušao je da bude fudbaler, pa ga je juniorski klub Arsenal izbacio iz tima jer jednostavno nije dovoljno talentovan i još bitnije - ne trudi se dovoljno.

Nakon toga je želeo da bude maneken, pa fotograf, pa je čak fotografisao legendarnog ser Dejvida Atenboroua, pa je između ostalog tada napisao da je imao sreću da ga pozovu, što takođe nije baš "leglo" korisnicima društvenih medija i javnosti, ponajviše onoj u Velikoj Britaniji.

Međutim, pukla je bruka kada se saznalo da iza sebe ima armiju ljudi koji zapravo pripremaju jela dok se on samo "slika".

Naime, njegov kulinarski šou čija epizoda traje samo osam minuta, a u kojoj je Bruklin pripremio sendvič navodno je, prema tvrdanjama dobro upućenih izvora, koštala čak 100 hiljada dolara! I to nije sve. U snimanju je učestvovao ni manje, ni više nego tim od 62 osobe, pisao je Daily Mail.

U ovom mnogoljudnom timu su, između ostalih, "kulinarski producent" koji odobrava recepte, pet snimatelja i devet producenata.

Bruklin nema kuvarsku stručnu spremu, a u kratkom isečku iz emisije je svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazao kako priprema sendvič od đevreka sa kupus salatom i pečenom oradom.

- To je nečuveno. To je vrsta ekipe kakvu biste očekivali u velikoj TV emisiji - rekao je jedan viši televizijski direktor za "The Post" komentarišući ove navode.

- Bruklin, međutim, nije napravio, niti pripremio, nijedan element sendviča. Na hleb je samo namazao majonez, a na vrh je položio sastojke koje su napravili drugi. On ne zna da ispeče parče ribe. Kuva kao što njegova majka peva - rekao je jedan dobro upućen izvor za The Post.

Šta će mladi Bekam sledeće uraditi i hoće li pronaći svoje pravo zanimanje, ostaje nam da vidimo...

