OPASNI BEOGRADSKI ŠMEKER ZAVEO 3 JUGOSLOVENSKE LEPOTICE: Od šamara došli su do eksplozivne romanse koja se završila RAZVODOM! FOTO

Opasni zavodnici i veliki plejboj momci danas su i više nego poznati svim damama. Međutim u XX veku ova pojava nije bila toliko poznata, a oni malobrojni koji su se i odvažili da zavode veći broj žena bili su zgodni, popularni, obrazovani i sve u svemu pravi džentlmeni. Književnik i reditelj Vuk Vučo bio je jedan od njih.

Vučo je u umetničkim i boemskim krugovima bio veoma popularan, a važio je za izrazito pametnog i ekstremno šarmantnog čoveka,iz vrlo ugledne beogradske porodice, te nije ni čudo da su na njegov šarm padale neke od danas najčuvenijih i najlepšijih žena sa ovih prostora poput Olivere Katarine, Nikice Marinović i Milje Vujanović.

Čak dva Vukova braka završila su se burnim razvodom nakon što su emocije izgorele u strasti. Ljubavna veza sa Oliverom Katarinom započela je svađom jer ju je književik opisao kai "miloliku priučenu balerinu", što ju je do te mere isprovociralo da ga je ošamarila kada ga je srela nakon toga.

Ova čarka pretvorila se u vrelu romansu, da bi par praktično preko noći odlučio da uđe u brak. Nažalost, njihova bračna sreća nije dugo potrajala, zajedno su bili tek godinu i po dana, koji su bili obojeni oštrim sukobima i obračunima.

- Vuk mi je tada prvi put prišao i poljubio me. Otišli smo u njegovu prelepu kuću na Senjaku i on je s vrata rekao dadilji da je doveo svoju ženu, Oliveru Vučo. Zamolio ju je da nam skuva kafu, a onda telefonirao Dagmar Stojanović kako bi joj saopštio da se oženio. Nisam znala da je s njom u vezi četiri godine i to me je osvestilo, pa sam zaplakala i promrmljala kroz suze da ga ne poznajem i ne volim. Poželela sam da što pre pobegnem...- opisivala je Olivera Katarina početak ovog braka.

Razvod od Olivere Katarine Vuča nije smirio, te se njegovo obožavanje lepeih žena nastavilo kao i neprestani flertsa njima... Ovo ga je dovelo do jako loše repputacije te kada se zaljubio u lepu Dubrovčanku Nikicu Marinović - mis Jugoslavije i prva pratilja mis sveta- ona nije htela ni da čuje za njega.

I danas se priča da se književnik žalio prijateljima da su sve žene pre ove manekenke bile tek obična razonoda, a da je ona jedina koja mu je zarobila srce. Ipak, upornost i udvaranje dugo godinu dana dali su rezultata, pa je par na koncu svega nakon kratkog zabavljanja razmenio bračne zavete, a kasnije su dobili i sina Đorđa, koji je danas arhitekta i radi i živi u Americi.

Ipak, ni ovaj brak nije potrajao, te nakon svega pet godina Vučo razveo i od nje, a svoj loš izvor opisao je 1972. godine za erotski magazin "Čik" ovako:

- U prvi mah sam mislio da sam našao ženu s kojom ću provesti čitav svoj život. Već poslije nekoliko meseci našeg braka uvideo sam da sam opet pogrešio. U to su me uverile njene diskusije s našim prijateljima koje su se uglavnom odnosile na književnost i slikarstvo... U svim tim diskusijama Nikica je vodila glavnu reč. Međutim, vremenom sam shvatio da ona nije pročitala nijednu knjigu već je samo znala naslove istih.

Kasnije je Vučo priznao da se već tokom braka sa Nikicom zaljubio u drugu ženu i sa njom otpočeo aferu, a radilo se ponovo o pravoj lepotici - misici i glumici Milji Vujanović. Uprkos dugogodišnjem tajnom viđanju, došlo je do kraha ove ljubavi, a sve zbog iznenadnog odlaska Vuča u Pariz, gde i danas živi.

