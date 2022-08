TEŠKA JE KO CRNA ZEMLJA, MILJENICA ANĐEOSKOG GLASA IMA TAMNU STRANU: MALTRETIRA osoblje, ali i SARADNIKE. Svi su joj okrenuli leđa

Javnosti je poznata kao divna plavokosa anđeoskog glasa i blage naravi, međutim, niste još upoznali dugu stranu njene ličnosti, koju su imali prilike da iskuse njeni saradnici i osoblje.

Akterka ove priče je čuvena pevačica Kristina Agilera za koju mnogi kažu da ima "anđeoski glas". I zaista, sa njenom interpretacijom retko ko može da se nosi. Zbog toga je i dobila zasluženo mesto u žiriju popularnog takmičenja "The Voice".

- To je postalo nešto što nisam mislila da će biti kada sam se prijavila da učestvujem. Tu se nije uopšte radilo o muzici, radilo se o dobroj priči i posebnim momentima. Nisam počela da se bavim ovim poslom da bih bila voditeljka televizijske emisije i da bi me ograničavali pravilima "Ne možeš da nosiš ovo, ne možeš to da kažeš" Pokušavala sam da se očajnički izrazim kroz odeću, šminku ili frizuru. To je bio moj jedini izlaz - izrazila je razočaranje učešćem u pomenutom šouu.

Organizatori su joj to zamerili, a po sezoni takmičenja plaćali su joj čak 17 miliona dolara.

- Sa Kristinom je teško raditi, često kasni i nikada joj nije žao što svi je svi čekamo. Da stvar bude još gora, ona se tokom čitave emislije svađala sa Adamom Levajnom, oni mogu da podnesu jedno drugo - ispričali su njeni bivši saradnici.

Dok se snimao "The Voice", kasnila je i po pola sata, a njena "preka narav" dolazila je do izražaja kada bi se posvađala sa članovima ekipe poput šminkera, frizera ili kostimografa. Rasprave bi ona inicirala. Kristina je ostala bez angažmana a i brojni saradnici su joj okrenuli leđa jer je zahtevala da joj budu na raspolaganju 24 sata svakog dana u nedelji.

- Nikada joj nije predstvaljalo problem da probudi dadilju ili sobaricu za najbanalniju stvar. Jednom je pozvala čistačicu da dođe iz drugog dela kuće i doda joj peškir koji joj je bio na dohvat ruke - ispričao je izvor.

Neki kažu da je uzrok ovakvog ponašanja zavisnost od alkohola, a neki objašnjenje pronalaze u njenoj teškoj naravi, a podsetimo da je skoro ostala i bez dugogodišnje prijateljice Šakire.

