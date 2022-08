PREMINULA POZNATA PEVAČICA U 57. GODINI! Godinama se borila PROTIV RAKA, ali je izgubila bitku: Pamtićemo je po OVOM HITU!

Pevačica Margaret Urlih, najpoznatija po bezvremenskom hitu Derila Brejtvejta "The Horses", umrla je u 57. godini.

Preminula je danas okružena porodicom u svom domu u Novom Južnom Velsu nakon dvoipogodišnje borbe sa rakom, piše "Dejli mejl".

Margaret je započela svoju karijeru kao vokal za "Peking Man" pre nego što se pridružila ženskoj pop grupi na Novom Zelandu pod nazivom "When The Cat's Away".

Ušla je u istoriju kao prva solo umetnica čija je pesma bila na prvpm mestu na zvaničnim muzičkim listama Novog Zelanda. Imala je niz hitova sa svog debi albuma "Safety in Numbers" iz 1989. godine, uključujući "Escaping" i "Number One". A 1992. pridružila se "Chameleon Dreams" koji su iznedrili hitove "Boy in the Moon" i "Burnt Sienna".

