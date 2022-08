KIM KARDŠIJAN IMALA VIŠE POENA OD HILARI KLINTON NA TESTU PRAVNOG FAKULTETA: Džaba joj se smejete, ona je PAMETNICA! (VIDEO)

Naime, Hilari Klinton zajedno sa svojom ćerkom Čelsi ima novu dokumentarnu seriju koja izlazi 9. septembra, a kroz osam epizoda prikazaće se brojne situacije iz njenog života, ipak, ono što je producentima bilo posebno zanimljivo je momenat kada se suočila sa Kim Kardašijan u kvizu znanja.

Američka bivša državna sekretarka i estradna holivudska zvezda Kim Kardašijan nedavno su imale zanimljiv okršaj znanja i to ni manje ni više nego iz oblasti prava.

Svi znaju da je Kim student prava, a sada je imala i priliku da pokaže svoje stečeno znanje u "okršaju" sa jednom od poznatijih političarki na svetu.

Posle niza pitanja o upotrebi smrtonosne sile, razlici između iznude i pljačke, i kada je tvrdnja o samoodbrani dozvoljena, Kim je snažno pobedila Hilari sa 11-4.

- Mislim da Kim ima nepravednu prednost - rekla je Hilari u epizodi koja je ekskluzivno prikazana, a njena ćerka Čelsi je podržala u toj izjavi naglasivši da je Kim nedavno učila o svemu tome, za razliku od njene majke.

Hilari je rekla kako je ovaj gubitak bio srceparajući. A Čelsi je objasnila kako njena majka ne odreaguje uvek na vreme, pa i kada znaodgovor ne pritisne odmah zujalicu, i da je ta nedovoljna ishitrenost reakcija uticala na rezultat.

Kim je u epizodi govorila o svojim uspesima tokom školovanja, a istakla je da joj je najteže bilo to što su deca svaki put gledala kada otvara rezultate i uvek je nerviralo kada bi je videli kako plače, s tim štosu je poslednji put videli kako plače od sreće.

- Nismo je intervjuisali o modi... njenim brojnim poslovima... njenom privatnom životu. Pričali smo sa njom o tome šta je ona uradila kako bi pomogla da ljudi koji su nepravedno zatvoreni dobiju drugu šansu - rekla je Hilari, a Čelsi je istakla kako Kim na pravi način koristii svoju popularnost i kako je lepo što želi da pomogne drugima.

Hilari kaže da je želela da Kim Kardašijan zablista.

- Zaista me je zaintrigiralo koliko je uspela u svemu. Htela sam da bacim svetlo reflektora na nju, ne da joj je to potrebno, ali je zaista naporno radila da to kako bi došla do ovde - rekla je Klinton.

A na pitanje da li je pustila Kim da pobedi u ovom duelu, Hilari je rekla:

- Ne! Ne kažem to, treba mi više vremena za reakciju.

