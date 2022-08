GLUMCE ČUVENE SERIJE BEVERLI HILS PRATI UŽASNO PROKLETSTVO: Živote im obeležila bolest, razvod, a njih DVOJE su NAJGORE prošli!

Serija "Beverly Hills 90210" jedna je od najpopularnijih svih vremena, ali na žalost, kao da je ukleta. Postoje različite teorije zavere, a evo i zašto.

Nakon neprežaljenog Luka Perija, napustila nas je još jedna legenda iz pomenute serije. Preminuo je glumac Džo I. Tejta, najpoznatiji po ulozi Nejta, simpatičnog momka koji se redovno okupljao sa veselim društvom. Imao je 85 godina.

Vest o njegovoj smrti podelio je Ian Ziring, koji je u seriji glumio Stiva.

- U poslednjih nekoliko meseci ostali smo bez Džesike Klajn, jedne od najuspešnijih spisateljica i producentkinja serije 90210, ostali smo bez Denise Douse koja je glumila Mrs. Teasley, a jako sam tužan što sa vama da moram da podelim da je preminuo i Joe E. Tata. Bio je jedan od najveselijih ljudi sa kojima sam radio, velikodušan, mudar i dobar - napisao je Ian.

Kako piše Dedlajn, Džou je 2018. godine dijagnostikovana Alchajmerova bolest, prenosi B92.net.

Iznenadna smrt Luka Perija 2019.

Uloga problematičnog dečka Dilana McKaja, Perija je proslavila najviše kod ženske publike, a njegov lik postao je fenomen pop kulture, jednako kao i njegovi kolege sa seta. "Beverly Hills 90210" osim slave i popularnosti, donela mu je i uloge u brojnim drugim projektima poput "Bafi, uboica vampira", "Peti element", "Oz" i "Riverdale". U trenutku smrti Luk Perri doživljavao je renesansu svoje karijere uz Riverdale, ali i ulogu u filmskom hitu Kventina Tarantina, "Once Upon a Time".

foto: Profimedia

Njegova porodica potvrdila je njegovu smrt par dana nakon što je doživeo moždani udar te je bio hospitaliziran i proveo nekoliko dana u komi. Uz njega je u poslednjim trenucima bila njegova verenica Vendi Madison Bajer, kao i deca Džek i Sofi.

Njegova prerana smrt bila je povod za teroije zavere o navodnom "prokletstvu" glumaca iz serije koja ih je proslavila.

Šenon i borba s rakom dojke

Šenon Doerti tako se već godinama bori s rakom dojke, koji joj se 2019. vratio u četvrtoj, terminalnoj fazi, a često objavljuje i fotografije bez kose nakon tretmana hemoterapijom te rastužuje statusima.

- Ne želim da se ponašam kao da umirem, jer se želim boriti da ostanem živa. Ljude često smatraju otpisanima kad dobiju dijagnozu četvrtog stadijuma raka, kao da se podrazumeva da nisu sposobni da rade, ali to nije istina. Želela bih da ljudi prestanu s takvim pretpostavkama i daju nam priliku da im dokažemo suprotno - rekla je glumica prošle godine u jednom intervjuu.

foto: Profimedia

Također, jednom prilikom je izjavila kako je već priremila odeću za svoju sahranu. Ipak, i dalje se bori kao lavica!

Finansijski i ljubavni problemi bogatašice Tori

Šenon i Luk svakako su imali najteže sudbine, dok se ostatak glumačke postave susreo s finansijskim poteškoćama i sukobima sa zakonom, višestrukim raskidima, teškim nesrećama, ali i zdravstvenim problemima.

Tori Speling suočila se s velikim finansijskim poteškoćama, iako je odrasla u bogatstvu i nakon očeve smrti dobila nasledstvo. Zajedno sa suprugom Din Mekdermot, s kojim je imala aferu dok je još bila u braku s prvim suprugom, zapala je u velike dugove koji traju od kad su stupili u brak.

S Dinom je ubraku od 2006. godine, a prošle je godine donela odluku da se razvode nakon brojnih turbulencija i petero djece.

1 / 3 Foto: Profimedia

- Njihov brak je gotov i tako je već dugo. Tori se sastala sa svojim advokatima i planira uskoro da podnese zahtev za razvod. Pokušava sve prvo razraditi s njima i obezbedi se finansijski u redu. Ovo je najbolje za njih i dugo se spremalo. Godinama pokušavaju spasiti svoj brak zbog dece, no ne slažu se. Spavaju u različitim sobama mesecima i ne smatraju se venčanima već neko vreme. Tori je spremna za novi početak i pokušava napraviti strategiju za to - ispričao je izvor blizak glumici. Din je 2013. uhvaćen u preljubi, no Tori mu je prešla preko toga, a zatim je potražio pomoć u klinici za zavisnost o seksu.

Džejson Prisli još za vreme trajanja dotične serije imao je problema s alkoholom.

Dženi Gart je dugo skrivala zdravstvene probleme, a Briana je ostavila supruga

Dženi, popularna Keijli iz serije, imala je zdravstvenih poteškoća koje je dugo skrivala od javnosti. Takođe, nema ni previše sreće u ljubavi pa je tako prošla kroz dva razvoda, a trenutno je u trećem braku, a udala se 2015.

I Brajan Ostin Grin, imao je problema sa starateljstvom nad sinom nakon raspada veze s Venesom Markil. U braku s glumicom Megan Fox dobio je troje dece, a iako su se 2015. odlučili da se razvedu, pomirili su se krajem te iste godine.

foto: Profimedia

Par se ponovo razdvojio i to konačno 2019., a trenutno su oboje u novim vezama.

(Kurir.rs / Stori)

Bonus video:

12:28 ALBANCI SU BILI ODANA VOJSKA CARA DUŠANA: Istoričari o prošlosti kakvu nismo učili u školama ZBOG OVOGA JE POČELA NETRPELJIVOST