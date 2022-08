NISAM ŽELELA DA BUDEM ŽRTVA! Tamara Dragičević progovorila o TRZAVICAMA u BRAKU: Ja ne znam kako mi sve njih ne ostavimo!

Jedan od najsrećnijih i najskladnijih brakova na domaćoj sceni, barem javno, svakako je brak Petra Benčine i glumice Tamare Dragičević, koja je prošle godine zablistala u ulozi Silvane Armenulić u filmu "Toma". Ipak kao i kod svakog drugog braka i u odnosu glumačkog para ponekada dolazi do trzavica.

- Mislim da žene koliko god pričale sa drugaricama, mamama i sestrama koje su dobile decu pre njih, ne mogu da zamisle neravnopravnost između partnera u ustajanju noću. Tada se kod nas žena javi potreba za zvocanjem. Ti bi da ćutiš, da ne prebacuješ, ali gledaš tu nejednakost i malo si ljut zbog toga, malo ti je žao sebe. Jedna moja drugarica svojevremeno je rekla: "Ja ne znam kako mi sve njih ne ostavimo, kako im pređemo preko svega" - ispričala je Tamara, pa dodala:

- Baš zbog tih stvari posle dva meseca vratila sam se da igram predstave. Mogla sam, a želela sam, sve samo kako bih sama sa sobom ponovo bila ispunjena i zadovoljna. Da se ne bih osetila kao žrtva... jao sve je na meni, jadna ja. Ni za koga to ne bi bilo dobro, ne bih bila dobra ni deci, ni Petru i tu onda ima kriza. Ispunjavalo me je da izađem iz kuće, a znala sam da idem da igram predstavu. To je nešto što moram, nisam otišla da pijem piće. U suprotnom bi tu postojao osećaj krivice - zaključila je ona u emisiji "Balkanskom ulicom".

