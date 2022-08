GOLE GRUDI NA SVE STRANE, LUDILO NA CRVENOM TEPIHU! Ova TOP izdanja su obeležila MTV VMA dodelu nagrada, a oni su pobedili! FOTO

Glamurozne haljine pokazale su se možda kao dobar izbor za dodelu Oskara ili Gremija, ali odavno je poznato da na dodeli "MTV Video Music Awards" možemo očekivati malo više otkrivanja kože i kršenja modnih pravila.

Uostalom, ovo je dodela nagrada koja nam je donela "golu" haljinu Rouz Mekgovan ili "mesnu" haljinu Ledi Gage. I ove godine, zvezdama koje su sinoć u Nju Džerziju prošetale MTV-jevim crvenim tepihom nije nedostajalo kreativnosti, piše Page Six.

Uz nagradu za video godine, Tejlor Svift prisutne je oduševila u kristalima ukrašenoj mini-haljini Oskara de la Rente. Šljokičaste štikle Kristijan Lobutina i dragulji Lorejn Švarc upotpunili su otmeni izgled popularne pevačice.

Poznat po ekstravagantnim odjevnim kombinacijama na svojim koncertima i dodelama nagrada, reper Lil Nas X, nije razočarao ni sinoć. Pre nego što je osvojio nagradu u kategoriji za najbolju suradnju za pesmu "Industry Baby" s Džekom Harloum, Lil Nas X se pojavio golog torza i u fantastičnom pernatom ogrtaču za glavu Harisa Rida i u raskošnoj suknji s kolutima, nalik potpuno crnoj verziji Imaninog nezaboravnog pozlaćenog odela s Met Gale 2021. godine.

Iako je internet već krcat mimovima na temu ove haljine i poređenjima sa oblakom ili pak jastukom, Lizo je zasala u unikatnoj kreaciji Žana Pola Gotjea. Takođe, mnogi su joj davali komplimente za frizuru i ruž koji joj se slagao s haljinom.

Italijanski glam rokeri Maneskin crvenim tepihom prošetali su u crnim šljokičastim Gučijevim odelima, a basistkinja Viktorija De Angelis privukla je svu pažnju svojom pojavom i skoro golom dojkom.

Anita je mnogo ostavila u šoku odabirom svoje toalete i jedne dojke "na izvol' te".

Manekenka Ešli Grejam je obukla zanosnu crnu haljinu Katerine Polk sa zanimljivim izrezanim detaljima duž trupa i struka.

Dodelu su vodili LL Kul Džej, Niki Minaž i Džek Harlou, a sve je upotpunjeno i sjajnim nastupima izvođača kao što su Eminem, Snup Dog, Lizo, Blekkpink, ali i Maneskin.

Bez dvoumljenja, Tejlor Svift je obežila ovogodišnje VMA veče s osvojenom nagradom za video godine koji je trajao 15 minuta, a iskoristila je priliku i kako bi najavila svoj novi album naziva "Midnights".

Evo ko je još osvojio neke od MTV VMA nagrada:

Pesma godine

Adele – "Easy on Me"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat – "Woman"

Elton John and Dua Lipa – "Cold Heart (Pnau remix)"

Lizzo – "About Damn Time"

The Kid Laroi and Justin Bieber – "Stay"

Umetnik godine

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Najbolji novi umetnik

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Latto

Måneskin

Seventeen

Najbolji Pop

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat – "Woman"

Ed Sheeran – "Shivers"

Harry Styles – "As It Was"

Lizzo – "About Damn Time"

Olivia Rodrigo – "Traitor"

Najbolji Hip Hop

Eminem and Snoop Dogg – "From the D 2 the LBC"

Future (featuring Drake and Tems) – "Wait for U"

Kendrick Lamar – "N95"

Latto – "Big Energy"

Nicki Minaj (featuring Lil Baby) – "Do We Have a Problem?"

Pusha T – "Diet Coke"

Grupa godine

Blackpink

BTS

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

Best Alternative

Avril Lavigne (featuring Blackbear) – "Love It When You Hate Me"

Imagine Dragons and JID – "Enemy"

Machine Gun Kelly (featuring Willow) – "Emo Girl"

Måneskin – "I Wanna Be Your Slave"

Panic! at the Disco – "Viva Las Vengeance"

Twenty One Pilots – "Saturday"

Willow and Avril Lavigne (featuring Travis Barker) – "Grow"

Najbolji Rok

Foo Fighters – "Love Dies Young"

Jack White – "Taking Me Back"

Muse – "Won't Stand Down"

Red Hot Chili Peppers – "Black Summer"

Shinedown – "Planet Zero"

Three Days Grace – "So Called Life"

